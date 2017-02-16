В Чуйской области молодая пара ограбила пенсионеров

16 февраля 2017, 19:30 Комментарии

Житель Жайылского района Чуйской области 21 – парень и 17-летняя девушка ограбили пенсионеров. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По ее данным, сотрудниками ОВД Жайылского района задержаны лица, подозреваемые в разбойных нападениях на пенсионеров.

"6 февраля в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение о разбойном нападении на семью в селе Сосновка. Как выяснилось позже, 5 февраля 88-летний житель села Сосновка К.А., и его жена 77-летняя К.Л., находились у себя дома. Ночью, примерно 03:15 в дом пенсионеров ворвались двое неизвестных лиц. Угрожая ножом злоумышленники вымогали у пенсионеров деньги. Обыскав весь дом грабители забрали $1 тыс. 900 и 40 тыс. сомов, два сотовых телефона и скрылись в неизвестном направлении", — рассказали в милиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 (Разбой) УК КР. В ходе принятых оперативных мер сотрудниками уголовного розыска ОВД были установлены личности совершивших злоумышленников.

"По подозрению в совершении данного преступления 7 февраля был задержан житель Жайыльского района 21-летний Ш.Я. и водворен в изолятор временного содержания. Суд в отношении задержанного избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В ходе дальнейших следственных действий установлена причастность обвиняемого к другому аналогичному преступлению. По предварительным данным в январе он вместе со своей 17-летней сожительницей ограбили пожилую женщину", — пояснили в ГУВД.

По данному факту также начато расследование. Сотрудниками милиции была установлена соучастница вышеуказанного преступления. Задержана 17-летняя Ф.Л. жительница этого же района. Расследование продолжается.