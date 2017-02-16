Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1800 (-0.141) 
Евро: 73.0679 (-0.6307) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +9°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев встретился с королем БельгииАлмазбек Атамбаев встретился с королем БельгииПрезидент А.Атамбаев встретился с королем Бельгии ФилиппомПрезидент А.Атамбаев встретился с королем Бельгии Филиппом

В Чуйской области молодая пара ограбила пенсионеров

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-chuj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410518-ru.html

Похожие новости

Евросоюз готов поддержать проекты, аналогичные пилотному проекту о чистой питьевой воде в Жалал-Абадской области, и в других областях КР

Пенсионеров ограбили на 40 тыс сомов и $1 900 — задержаны подозреваемые

Пресс-центр "ВБ": КР и Индия налаживают сотрудничество в области медицины

Впервые избранные председатели местных судов ряда областей участвуют в пилотном тренинге – ВС КР

Задержаны псевдоработники Соцфонда, обкрадывавшие пенсионеров

16 февраля 2017, 19:30       Комментарии

Житель Жайылского района Чуйской области 21 – парень и 17-летняя девушка ограбили пенсионеров. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.
По ее данным, сотрудниками ОВД Жайылского района задержаны лица, подозреваемые в разбойных нападениях на пенсионеров.
"6 февраля в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение о разбойном нападении на семью в селе Сосновка. Как выяснилось позже, 5 февраля 88-летний житель села Сосновка К.А., и его жена 77-летняя К.Л., находились у себя дома. Ночью, примерно 03:15 в дом пенсионеров ворвались двое неизвестных лиц. Угрожая ножом злоумышленники вымогали у пенсионеров деньги. Обыскав весь дом грабители забрали $1 тыс. 900 и 40 тыс. сомов, два сотовых телефона и скрылись в неизвестном направлении", — рассказали в милиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 (Разбой) УК КР. В ходе принятых оперативных мер сотрудниками уголовного розыска ОВД были установлены личности совершивших злоумышленников.
"По подозрению в совершении данного преступления 7 февраля был задержан житель Жайыльского района 21-летний Ш.Я. и водворен в изолятор временного содержания. Суд в отношении задержанного избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В ходе дальнейших следственных действий установлена причастность обвиняемого к другому аналогичному преступлению. По предварительным данным в январе он вместе со своей 17-летней сожительницей ограбили пожилую женщину", — пояснили в ГУВД.
По данному факту также начато расследование. Сотрудниками милиции была установлена соучастница вышеуказанного преступления. Задержана 17-летняя Ф.Л. жительница этого же района. Расследование продолжается.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум