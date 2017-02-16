Алмазбек Атамбаев встретился с королем Бельгии

16 февраля 2017, 19:38 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в Брюсселе встретился с королем Бельгии Филиппом.

Он лично встретил главу государства во дворце, после чего отправились в личный кабинет короля. Встреча проходит в формате тет-а-тет.

Как было отмечено ранее, у короля Филиппа и Атамбаева сложились дружеские отношения.

В ходе визита президент Алмазбек Атамбаев провел ряд встреч с руководителями Евросоюза. Были подписаны два финансовых соглашения. Первое направлено на развитие сельских регионов, общая сумма гранта составила 72 млн евро. Первый транш в размере 10 млн евро будет направлен на развитие Джалал-Абадской области. Оставшуюся сумму Кыргызстан должен освоить в течение 7 лет. Также ЕС выделил Кыргызстану очередной транш на проект верховенства права в размере 13 млн евро. Данное соглашение подписано в 2014 году.