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Алмазбек Атамбаев встретился с королем Бельгии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410517-ru.html

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Президент А.Атамбаев встретился с королем Бельгии Филиппом

Президент А.Атамбаев встретился с королем Бельгии Филиппом

Атамбаев: Я не знаю, кто станет моим приемником, но выборы пройдут честно

16 февраля 2017, 19:38       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в Брюсселе встретился с королем Бельгии Филиппом.
Он лично встретил главу государства во дворце, после чего отправились в личный кабинет короля. Встреча проходит в формате тет-а-тет.
Как было отмечено ранее, у короля Филиппа и Атамбаева сложились дружеские отношения.
В ходе визита президент Алмазбек Атамбаев провел ряд встреч с руководителями Евросоюза. Были подписаны два финансовых соглашения. Первое направлено на развитие сельских регионов, общая сумма гранта составила 72 млн евро. Первый транш в размере 10 млн евро будет направлен на развитие Джалал-Абадской области. Оставшуюся сумму Кыргызстан должен освоить в течение 7 лет. Также ЕС выделил Кыргызстану очередной транш на проект верховенства права в размере 13 млн евро. Данное соглашение подписано в 2014 году.

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