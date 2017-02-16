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Дождь со снегом — прогноз погоды по Кыргызстану на 17 февраля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410515-ru.html

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16 февраля 2017, 19:12       Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. В Кыргызстане в пятницу, 17 февраля, ожидаются осадки, сообщается на сайте Агентства гидрометеорологии при МЧС КР. На предгорных и горных участках возможен туман.
Синоптики сообщают, что снег с дождем на территории Чуйской и Таласской областей выпадет только в отдельных районах. Ночью температура воздуха составит плюс 2 градуса, а днем ожидается до 7 тепла.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью плюс 3, днем может дойти до 10 градусов тепла. В этой части Кыргызстана также возможен снег с дождем.
В Иссык-Кульской области погода будет ясной. В ночное время прогнозируется до 6 мороза, а днем 7 тепла.
В Нарынской области без осадков. Ночью до минус 18, а в дневное время до 5 мороза.
В Бишкеке в пятницу снег с дождем. Ночью температура будет держаться на отметке 1 градус выше нуля, а днем Кыргызгидромет обещает 7 тепла. На дорогах гололед.

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