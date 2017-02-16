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Глава объединения кафе: заведения понесут убытки из-за запрета курения

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410514-ru.html

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16 февраля 2017, 19:26       Комментарии

Алымкулова считает инициативу правильной, так как соблюдаются интересы как курящих, так и некурящих граждан. При этом, по ее словам, у увеселительных заведений может уменьшиться прибыль.
"По крайней мере, в России после введения подобной нормы заведения потеряли примерно 25 процентов от прибыли. Такое возможно и у нас", - считает глава объединения.
По ее словам, оборудование помещения для курящих в среднем заведении обойдется минимум в 5 тысяч долларов.
"Одна хорошая вытяжка стоит от полутора тысяч долларов - это китайское оборудование, которое постоянно будет требовать техобслуживания. Например, заведение на 70 посадочных мест для отдельного зала потратит от 5 тысяч долларов. В расчеты входят перегородки, вытяжка, ароматизаторы и прочее", - сказала Алымкулова.
В Жогорку Кенеше предлагается внести поправки в Закон "О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия табака". В понедельник Комитет ЖК по социальным вопросам, образованию, культуре, науке и здравоохранению одобрил инициативу в первом чтении.

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