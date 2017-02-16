Президент А.Атамбаев встретился с королем Бельгии Филиппом

16 февраля 2017, 19:20 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 16 февраля встретился с королем Бельгии Филиппом. Встреча прошла во дворце короля в Брюсселе.

А.Атамбаев и король Филипп провели совместное фотографирование и перешли к месту переговоров.

Во встрече в формате "тет-а-тет" короля сопровождали министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев и заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева.

А.Атамбаев встречался с королем Филиппом несколько раз. Так, 18 сентября 2013 года они обсудили вопросы развития кыргызско-бельгийских отношений по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, в марте 2015 года А.Атамбаев и король Филипп провели встречу в формате "тет-а-тет", в рамках которой обсудили перспективы сотрудничества.