В Бишкеке растет число школьников из бедных семей

16 февраля 2017, 19:00 Комментарии

В большинстве бишкекских школ установлены камеры видеонаблюдения. Об этом заявила начальник управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова на круглом столе Бишкекского городского кенеша.

"В Первомайском районе во всех 21 школах установлены камеры, в Свердловском нет только в двух школах, в Октябрьском – 100%, в Ленинском районе только в 11 школах. Это очень помогает в работе над безопасностью учащихся. Камеры установлены в местах скопления детей, где могут проходить выяснения отношений", — сказала Мейрманова.

Также она добавила, что в 79% школ родительские комитеты заключили договора с охранными агентствами.

Помимо этого начальник управления образования мэрии добавила, что увеличивается количество школьников из социально-незащищенных семей.

"В 2014 году было 18%, в 2015 – 21%, в 2016 – 23%. Это связано с тем, что каждый год число школьников увеличивается на 10 тысяч детей", — сказала Сауле Мейрманова.