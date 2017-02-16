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Атамбаев: Я не знаю, кто станет моим приемником, но выборы пройдут честно

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355535_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410511-ru.html

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16 февраля 2017, 18:43       Комментарии

Во время встречи Президента КР Алмазбека Атамбаева c председателем Европейского совета Дональдом Туском был поднят вопрос о предстоящих президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Вы знаете, кто станет следующим вашим преемником?", - поинтересовался Дональд Туск.
На что Алмазбек Атамбаев ответил, что не знает, но выборы пройдут честно.
Напомним, Президент КР находится с рабочим визитом в Королевстве Бельгия. Глава государства уже провел двусторонние встречи с Председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини.
Также сегодня Атамбаев встретится с королем Бельгии Филиппом.

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