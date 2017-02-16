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Гумпомощь пострадавшим в результате авиакатастрофы доставляется поэтапно

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355537_gy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410510-ru.html

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Гумпомощь пострадавшим в результате крушения "Боинга-747" доставляется поэтапно

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На спецсчет МЧС для пострадавших при крушении Боинга поступило 88 млн сомов

16 февраля 2017, 19:02       Комментарии

Аппарат полномочного представителя Правительства КР в Чуйской области поэтапно доставляет гуманитарную помощь пострадавшим в результате авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" в поселке Дача-СУ, поступившую от населения страны. Об этом сообщает пресс-служба Правительства КР.
На сегодня 12 пострадавшим семьям, которые время временно проживают в предоставленных Правительством квартирах, передана гуманитарная помощь в виде предметов первой необходимости и продуктов питания.
Кроме этого, близкие родственники погибших готовятся к проведению поминок (40 дней). В связи с этим Полпредство Чуйской области 14 семьям, проживающим на территории Чуйской области, доставило гуманитарную помощь.
В результате, на сегодня на складах остаются нескоропортящиеся продукты питания и вещи долгосрочного пользования (одежда, обувь, одеяла, посуда).
После решения вопроса, связанного с обеспечением постоянного места жительства, пострадавшие (12 семей), поэтапно еще получат гуманитарную помощь.
Также Полпредство в Чуйской области подчеркивает, что никому из пострадавших и родственников погибших не было отказано в предоставлении гуманитарной помощи. Отказы получают лишь те, кто не относится к категории пострадавших в результате авиакатастрофы.
Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.
Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.
В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.
Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.
Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК.

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