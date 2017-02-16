Хирургам Кыргызстана рассказали о новых методах лечения заболеваний сердца

16 февраля 2017, 18:30 Комментарии

В научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов Минздрава КР состоялся веб-семинар, посвященный новым методам лечения заболеваний сердца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Семинар был организован в рамках проекта, финансируемого Российской Федерацией, по оказанию экспертной помощи Кыргызской Республике через Программу развития ООН.

Проект был поддержан представительством ВОЗ в КР. Активное участие в реализации проекта приняло российское научное Общество специалистов по сердечной недостаточности (ОССН).

В зале НИИ хирургии сердца собрались сотрудники института, а также их коллегии из Национального центра кардиологии и терапии имени акад. М.Миррахимова. Лекции транслировались в учебные аудитории Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К.Ахунбаева.

В семинаре принял участие российский кардиохирург профессор А.В.Коротеев, который находился в НИИ хирургии сердца, и прочитал лекцию: "Что должен знать кардиолог о современной кардиохирургии". В лекции было рассказано о показаниях и противопоказаниях к операциям на сердце, о принципах предоперационной подготовки, о технике современных операций, о методике ведения больных после кардиохирургических вмешательств.

Вторая лекция была подготовлена сотрудниками Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Министерства здравоохранения России профессором О.М.Драпкиной и старшим научным сотрудником Р.П. Мясниковым, которые находились в интернет-студии в Москве. Лекция была посвящена "Некоронарогенным причинам сердечной недостаточности".