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Бывшего телохранителя президента задержали и отпустили

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355536_by...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410508-ru.html

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Бывший телохранитель президента Мамбеталиев задержан с оружием в Бишкеке

Президент КР А.Атамбаев провел встречу с председателем Еврокомиссии Ж.К.Юнкером

16 февраля 2017, 18:19       Комментарии

"15 февраля, около 23.30, на пересечении ул. Медерова и Матросова во время проведения оперативно-розыскных мероприятий были остановлены автомашины марки Suburban и "Лексус-570". Машины были полностью затонированы. Во время осмотра салонов были обнаружены травматический пистолет и охотничье ружье. Разрешительных документов на оружие не было" - сообщили в столичном ГУВД.
Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД доставили всех находившихся в джипах милицию, для установления личности. В ходе этой процедуры выяснилось, что в числе задержанных лиц, бывший телохранитель президента Эркин Мамбеталиев.
Как сообщили в ГУВД - после проверки задержанных отпустили. Собранные материалы дела изучает следствие. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

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