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Гумпомощь пострадавшим в результате крушения "Боинга-747" доставляется поэтапно

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gumpomosh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410507-ru.html

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Гумпомощь пострадавшим в результате авиакатастрофы доставляется поэтапно

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16 февраля 2017, 18:18       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Аппарат полномочного представителя Правительства КР в Чуйской области поэтапно доставляет гуманитарную помощь пострадавшим в результате авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" в поселке "Дача СУ" Сокулукского района Чуйской области, поступившую от населения страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
На сегодня 12 пострадавшим семьям, которые время временно проживают в предоставленных Правительством квартирах, передана гуманитарная помощь в виде предметов первой необходимости и продуктов питания.
Кроме этого, близкие родственники погибших готовятся к проведению поминок (40 дней). В связи с этим Полпредство Чуйской области 14 семьям, проживающим на территории Чуйской области, доставило гуманитарную помощь.
В результате, на сегодня на складах остаются нескоропортящиеся продукты питания и вещи долгосрочного пользования (одежда, обувь, одеяла, посуда).
После решения вопроса, связанного с обеспечением постоянного места жительства, пострадавшие (12 семей), поэтапно еще получат гуманитарную помощь.
Также Полпредство в Чуйской области подчеркивает, что никому из пострадавших и родственников погибших не было отказано в предоставлении гуманитарной помощи. Отказы получают лишь те, кто не относится к категории пострадавших в результате авиакатастрофы.
Напомним, что решением правительственной комиссии по вопросам оказания необходимой помощи пострадавшим распределение гуманитарной помощи, поступившей от кыргызстанцев поручено Аппарату полномочного представителя Правительства КР в Чуйской области. Данная гумпомощь, поступившая в пункты приема Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, была передана в Сокулукскую районную государственную администрацию 1 февраля 2017 года для дальнейшего ее распределения.

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