Гумпомощь пострадавшим в результате крушения "Боинга-747" доставляется поэтапно

16 февраля 2017, 18:18 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Аппарат полномочного представителя Правительства КР в Чуйской области поэтапно доставляет гуманитарную помощь пострадавшим в результате авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" в поселке "Дача СУ" Сокулукского района Чуйской области, поступившую от населения страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

На сегодня 12 пострадавшим семьям, которые время временно проживают в предоставленных Правительством квартирах, передана гуманитарная помощь в виде предметов первой необходимости и продуктов питания.

Кроме этого, близкие родственники погибших готовятся к проведению поминок (40 дней). В связи с этим Полпредство Чуйской области 14 семьям, проживающим на территории Чуйской области, доставило гуманитарную помощь.

В результате, на сегодня на складах остаются нескоропортящиеся продукты питания и вещи долгосрочного пользования (одежда, обувь, одеяла, посуда).

После решения вопроса, связанного с обеспечением постоянного места жительства, пострадавшие (12 семей), поэтапно еще получат гуманитарную помощь.

Также Полпредство в Чуйской области подчеркивает, что никому из пострадавших и родственников погибших не было отказано в предоставлении гуманитарной помощи. Отказы получают лишь те, кто не относится к категории пострадавших в результате авиакатастрофы.

Напомним, что решением правительственной комиссии по вопросам оказания необходимой помощи пострадавшим распределение гуманитарной помощи, поступившей от кыргызстанцев поручено Аппарату полномочного представителя Правительства КР в Чуйской области. Данная гумпомощь, поступившая в пункты приема Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, была передана в Сокулукскую районную государственную администрацию 1 февраля 2017 года для дальнейшего ее распределения.