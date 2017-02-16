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Туск надеется, что Атамбаев знает имя своего преемника — кадры встречи

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410506-ru.html

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Президент КР А.Атамбаев провел встречу с председателем Еврокомиссии Ж.К.Юнкером

Президент А.Атамбаев встретился с председателем Еврокомиссии Ж.К. Юнкером

16 февраля 2017, 18:11       Комментарии

Один из главных вопросов, который затронул Атамбаев на встрече с главой Европейского совета, - президентские выборы, которые, по его словам, пройдут в третьей декаде ноября.
"Переживаю, что будет со страной. Потому что реально не знаю, кто будет президентом", - сказал глава КР.
"Я надеюсь, что хотя бы вы знаете, кто будет следующим президентом и вашим преемником" - сказал Туск.
Атамбаев ответил, что имени следующего президента никто не знает, потому что в Кыргызстане "реально честные выборы".
Также, по данным пресс-службы главы КР, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества Кыргызстана с Европейским союзом в сферах, представляющих взаимный интерес, а также планы дальнейшего взаимодействия.
Кроме того, стороны обменялись мнением относительно предстоящих в текущем году в Кыргызстане президентских выборов.
Главу Кыргызстана выбирают только на один шестилетний срок. Поэтому нынешний лидер страны не будет принимать участия в выборах. Предыдущие выборы состоялись в 2011 году. Тогда более 60 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, набрал Атамбаев.

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