Туск надеется, что Атамбаев знает имя своего преемника — кадры встречи

16 февраля 2017, 18:11 Комментарии

Один из главных вопросов, который затронул Атамбаев на встрече с главой Европейского совета, - президентские выборы, которые, по его словам, пройдут в третьей декаде ноября.

"Переживаю, что будет со страной. Потому что реально не знаю, кто будет президентом", - сказал глава КР.

"Я надеюсь, что хотя бы вы знаете, кто будет следующим президентом и вашим преемником" - сказал Туск.

Атамбаев ответил, что имени следующего президента никто не знает, потому что в Кыргызстане "реально честные выборы".

Также, по данным пресс-службы главы КР, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества Кыргызстана с Европейским союзом в сферах, представляющих взаимный интерес, а также планы дальнейшего взаимодействия.

Кроме того, стороны обменялись мнением относительно предстоящих в текущем году в Кыргызстане президентских выборов.

Главу Кыргызстана выбирают только на один шестилетний срок. Поэтому нынешний лидер страны не будет принимать участия в выборах. Предыдущие выборы состоялись в 2011 году. Тогда более 60 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, набрал Атамбаев.