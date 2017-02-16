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Милиционеры отпустили экс-телохранителя президента

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410504-ru.html

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16 февраля 2017, 17:58       Комментарии

Милиционеры отпустили экс-телохранителя президента КР Алмазбека Атамбаева Эркина Мамбеталиева. Об этом редакции K-News сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
По данным пресс-секретаря бишкекской милиции Олжобая Казабаева, накануне примерно в 23:30 на пересечении улиц Медерова и Матросова во время оперативно-розыскных мероприятий были остановлены автомашины марки Suburban и Lexus 570.
"Оперативники остановили их, так как машины были полностью затонированы. Как выяснилось позже, среди пассажиров был Мамбеталиев. Также в ходе осмотра салона обнаружены травматический пистолет и охотничье ружье. Никаких разрешительных документов на оружие и тонировку не было", − рассказал Казабаев.
Водители и пассажиры были доставлены в милицию, а машины отправлены на штрафстоянку.
"После проверки и установления их личности, их отпустили. Кому принадлежит автомобиль, тоже неизвестно", − сказал пресс-секретарь.

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