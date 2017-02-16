16 февраля 2017, 17:58 Комментарии

Милиционеры отпустили экс-телохранителя президента КР Алмазбека Атамбаева Эркина Мамбеталиева. Об этом редакции K-News сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным пресс-секретаря бишкекской милиции Олжобая Казабаева, накануне примерно в 23:30 на пересечении улиц Медерова и Матросова во время оперативно-розыскных мероприятий были остановлены автомашины марки Suburban и Lexus 570.

"Оперативники остановили их, так как машины были полностью затонированы. Как выяснилось позже, среди пассажиров был Мамбеталиев. Также в ходе осмотра салона обнаружены травматический пистолет и охотничье ружье. Никаких разрешительных документов на оружие и тонировку не было", − рассказал Казабаев.

Водители и пассажиры были доставлены в милицию, а машины отправлены на штрафстоянку.

"После проверки и установления их личности, их отпустили. Кому принадлежит автомобиль, тоже неизвестно", − сказал пресс-секретарь.