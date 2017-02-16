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Ф.Могерини на встрече с А.Атамбаевым отметила достигнутый прогресс в реформировании избирательной системы КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/f.mogerin...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410503-ru.html

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Атамбаев встретился с главой Европейского Совета Дональдом Туском

16 февраля 2017, 16:55       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности/вице-президент (ВПВП) Европейской Комиссии Федерика Могерини сегодня встретилась с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, который находится с рабочим визитом в Бельгии.
Как сообщает представительство ЕС в КР, стороны обсудили состояние отношений между Евросоюзом и КР, а также проводимые в республике реформы, являющиеся краеугольным камнем двустороннего сотрудничества.
Федерика Могерини подтвердила приверженность Евросоюза укреплению сотрудничества с КР, оказанию поддержки властям страны в построении демократии и обеспечении устойчивого экономического роста. Верховный представитель Евросоюза отметила достигнутый прогресс в реформировании избирательной системы республики, а также подчеркнула важность проведения осенью этого года свободных, честных и прозрачных президентских выборов для дальнейшей демократизации КР.
В свою очередь, А.Атамбаев рассказал Верховному представителю ЕС о политических изменениях в Кыргызстане и регионе. Федерика Могерини подчеркнула необходимость построения положительных примеров сотрудничества между странами Центральной Азии.
В связи с этим она отметила важную работу, проводимую в регионе Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Верховный представитель ЕС подчеркнула важность продолжительного и тесного сотрудничества с этой организацией.
Касаясь вопросов прав человека и социального единства, Федерика Могерини призвала Кыргызстан твердо продолжать политику, основанную на демократии, соблюдении прав человека и фундаментальных свобод. Эти ценности Кыргызская Республика разделяет с Европейским Союзом.

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