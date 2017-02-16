Ф.Могерини на встрече с А.Атамбаевым отметила достигнутый прогресс в реформировании избирательной системы КР

16 февраля 2017, 16:55 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности/вице-президент (ВПВП) Европейской Комиссии Федерика Могерини сегодня встретилась с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, который находится с рабочим визитом в Бельгии.

Как сообщает представительство ЕС в КР, стороны обсудили состояние отношений между Евросоюзом и КР, а также проводимые в республике реформы, являющиеся краеугольным камнем двустороннего сотрудничества.

Федерика Могерини подтвердила приверженность Евросоюза укреплению сотрудничества с КР, оказанию поддержки властям страны в построении демократии и обеспечении устойчивого экономического роста. Верховный представитель Евросоюза отметила достигнутый прогресс в реформировании избирательной системы республики, а также подчеркнула важность проведения осенью этого года свободных, честных и прозрачных президентских выборов для дальнейшей демократизации КР.

В свою очередь, А.Атамбаев рассказал Верховному представителю ЕС о политических изменениях в Кыргызстане и регионе. Федерика Могерини подчеркнула необходимость построения положительных примеров сотрудничества между странами Центральной Азии.

В связи с этим она отметила важную работу, проводимую в регионе Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Верховный представитель ЕС подчеркнула важность продолжительного и тесного сотрудничества с этой организацией.

Касаясь вопросов прав человека и социального единства, Федерика Могерини призвала Кыргызстан твердо продолжать политику, основанную на демократии, соблюдении прав человека и фундаментальных свобод. Эти ценности Кыргызская Республика разделяет с Европейским Союзом.