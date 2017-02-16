В Кыргызстане за указание цен не в сомах увеличили штрафы

16 февраля 2017, 17:38 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Кодекс КР об административной ответственности, законы КР "О рекламе", "О государственных закупках")". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 19 января 2017 года.

В целях укрепления национальной валюты принятым Законом вносятся изменения в следующие нормативные правовые акты:

- в Кодексе КР "Об административной ответственности" увеличиваются размеры штрафных санкций за невывешивание ценников (ярлыков) на продаваемые товары (прейскурант на оказываемые услуги) и указание стоимостных показателей не в национальной валюте;

- в Законе КР "О рекламе" - статья 5 дополняется пунктом 11, предусматривающим, что стоимостные показатели должны быть указаны в национальной валюте. Кроме того, вносится техническое исправление в указанной статье путем замены слов "подлежит обязательной сертификации" словами "товар сертифицирован";

- в Законе КР "О государственных закупках" вносятся изменения в статьи 14 и 51, указывающие, что цена за товар должна быть указана в национальной валюте.

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.