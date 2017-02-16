МОиН КР предоставило не совсем точную информацию о тендере по проекту "Умная школа" - Кыргызтелеком

16 февраля 2017, 17:41 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Министерство образования и науки (МОиН) КР предоставило не совсем точную информацию относительно проведенного в прошлом году тендера по проекту "Умная школа". Об этом заявили в пресс-службе ОАО "Кыргызтелеком".

Отметим, ранее 8 февраля ведомство распространило информацию о реализации проекта. В сообщении Министерства отмечено, что "Кыргызтелеком" предлагал высокую абонентскую плату от 8 до 28 тысяч сомов, когда на тот момент в Нарыне школы платили по 2,5 тыс. Данная информация не соответствует действительности.

"Кыргызтелеком", наоборот, предлагал абонентскую плату в размере 1,5 тысячи сомов. В пресс-релизе МОиН перечисляются результаты первого, потом второго тендера и сразу же идет четвертый тендер. Сведения о третьем тендере почему-то, не указаны. В третьем тендере "Кыргызтелеком" предложил абонентскую плату в размере 1,5 тысячи сомов, за оптоволоконную связь, которая может обеспечить качественный и высокоскоростной интернет по умолчанию уже на скорости до 100 Мбит/с. Для сравнения, победитель тендера предложила абонентскую плату в 3,5 тысячи сомов", - говорится в сообщении.

В компании разъяснили, что согласно условиям первого тендера, ведомство само выбрало 600 школ со всех регионов республики, а участники должны были подготовить расчеты по затратам для подключения интернета. По расчетам специалистов "Кыргызтелеком", затраты составили порядка 370 млн сомов, так как большинство школ находились далеко от сетей ОАО. Согласно условиям, нужно было уложиться в 163 млн сомов. Но, именно в этих школах провести проводной интернет по расчетам специалистов, на эту сумму было невозможно. Во втором тендере ведомство предложило участникам самим выбрать 600 школ, куда можно провести интернет за 163 млн сомов. "Кыргызтелеком" выбрал те школы, которые максимально близки к своим сетям, и даже тогда затраты по расчетам составили порядка 230 млн сомов. Решением Правления ОАО подало заявку на 163 млн сомов, а остальные затраты из 230 млн сомов планировали изыскать из собственных средств, по прогнозам они окупились бы в будущем за счет абонентских плат. Из заявленной суммы 163 млн сомов 83 млн сомов указали как затраты, а остальные как абонентскую плату. То есть 80 млн за абонентскую плату уже включены в проект. А абонентская плата за следующие годы составляла 1,5 сомов. Необходимо уточнить, что в условиях второго и первого тендера не было требований касательно абонентской платы. Однако комиссия решила тендер не состоявшимся, далее объявив третий тендер на проект. И в третьем тендере "Кыргызетелеком" предложил оптимальный вариант – подали заявку на 163 млн, абонентскую плата составляла 1,5 тыс. сомов. Но комиссия решила вновь объявить тендер. Четвертый тендер. Предложение "Кыргызтелекома" оставалось прежним, компания победитель предложил за порядка 80 млн сомов провести беспроводной интернет, при этом абонентская плата составит в месяц 3,5 тысяч сомов. Комиссия отдала проект им.

"Однако, по расчетам специалистов "Кыргызтелекома", которые тщательно занимались данным проектом, за 80 млн сомов обеспечить школы, стабильным интернетом с требуемой скоростью не менее 10 Мбит/с и главное с последующим расширением, неосуществимо. Как известно, беспроводной интернет по технологии WiMAX (который сейчас устанавливают в наших школах) - нестабильный, дорогой (в соотношение мегабайт/цена) и с ограничениями. И через лет пять, по прогнозам специалистов, будет самым непопулярным, не отвечающим увеличивающимся потребностям. Беспроводной интернет WiMAX не сможет расширить емкость, то есть скорость будет даже снижаться по мере увеличения количества абонентов. Отметим, что если в будущем в школах установят видеонаблюдения с единым центром в Бишкеке, то беспроводная сеть не сможет обеспечить его устойчивое соединение. Так как сеть будет работать на приеме, то есть возникает риск сбоя. Кроме этого, трудно будет внедрить видео уроки, видео учебники и другие", - говорится в сообщении.