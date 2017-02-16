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Кыргызстан улучшил свою позицию на 7 пунктов в рейтинге "Экономическая свобода"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410500-ru.html

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16 февраля 2017, 17:45       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Кыргызстан улучшил свою позицию на 7 пунктов в рейтинге американского исследовательского центра The Heritage Foundation "Экономическая свобода". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.
Тем самым уровень свободы кыргызской экономики оценивается в 61,1 балла, поднявшись на 1,5 балла в сравнении с 2016 годом, когда Кыргызская Республика заняла 96 место в мире.
В текущем рейтинге страна заняла 89-ю строчку среди 180 стран мира, расположившись между Королевством Свазиленд и Содружеством Багамских островов и опередив такие государства, как Китай, Россия, Беларусь, Словения, Хорватия и Босния и Герцеговина.
Самые высокие баллы Кыргызстан имеет по показателям "Налоговое бремя" – 93.7 балла, "Свобода труда" – 79.8 балла и "Фискальная свобода" – 78.9 балла.
В сравнении с прошлым годом, у Кыргызской Республики улучшились следующие показатели рейтинга - "Свобода предпринимательства" (73.7), "Свобода торговли" (75.3), "Права собственности" (50.9), "Участие правительства" (30.3) и "Монетарная свобода" (68.5).
При этом снизились баллы по показателям "Свобода труда" (79,8) и "Государственные расходы" (55.2).
Среди стран бывшего СССР наивысшую позицию в рейтинге заняла Грузия (13-е место). На 14-м расположилась Литва, на 20-м — Латвия.
Тройку лидеров составили Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия. В десятке оказались Швейцария, Австралия, Эстония, Канада, ОАЭ, Швеция и Македония.

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