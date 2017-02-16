Кыргызстан улучшил свою позицию на 7 пунктов в рейтинге "Экономическая свобода"

16 февраля 2017, 17:45 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Кыргызстан улучшил свою позицию на 7 пунктов в рейтинге американского исследовательского центра The Heritage Foundation "Экономическая свобода". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Тем самым уровень свободы кыргызской экономики оценивается в 61,1 балла, поднявшись на 1,5 балла в сравнении с 2016 годом, когда Кыргызская Республика заняла 96 место в мире.

В текущем рейтинге страна заняла 89-ю строчку среди 180 стран мира, расположившись между Королевством Свазиленд и Содружеством Багамских островов и опередив такие государства, как Китай, Россия, Беларусь, Словения, Хорватия и Босния и Герцеговина.

Самые высокие баллы Кыргызстан имеет по показателям "Налоговое бремя" – 93.7 балла, "Свобода труда" – 79.8 балла и "Фискальная свобода" – 78.9 балла.

В сравнении с прошлым годом, у Кыргызской Республики улучшились следующие показатели рейтинга - "Свобода предпринимательства" (73.7), "Свобода торговли" (75.3), "Права собственности" (50.9), "Участие правительства" (30.3) и "Монетарная свобода" (68.5).

При этом снизились баллы по показателям "Свобода труда" (79,8) и "Государственные расходы" (55.2).

Среди стран бывшего СССР наивысшую позицию в рейтинге заняла Грузия (13-е место). На 14-м расположилась Литва, на 20-м — Латвия.

Тройку лидеров составили Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия. В десятке оказались Швейцария, Австралия, Эстония, Канада, ОАЭ, Швеция и Македония.