МВД КР не имеет отношения к предупреждениям, появляющимся при посещении порносайтов - пресс-служба

16 февраля 2017, 17:55 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. МВД Кыргызстана не имеет отношения к предупреждениям, появляющимся при посещении порносайтов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В последнее время в Центр "телефон доверия для детей-111" при Министерстве труда и социального развития КР поступает информация от пользователей Интернета, что в глобальной сети при посещении порносайтов они натыкаются на предупреждения от Министерства внутренних дел. Имеется несколько таких фактов.

По полученным данным предупреждения следующего характера:

"МВД зафиксировало на вашем электронном устройстве незаконные действия: просмотр и хранение видеоматериалов, содержащих элементы насилия, педофилии, гей-порнографии и видеопорнографии с лицами младше 18 лет. Такие действия содержат в себе состав административного правонарушения, и влекут за собой наложение административного взыскания в размере 1000 сомов и более. В случае уклонения от уплаты штрафа последует уголовная ответственность".

В этой связи информируем, что МВД КР не имеет никакого отношения к данным сообщениям, и не блокирует компьютер или смартфоны граждан. Это очередная схема мошенничества неизвестных лиц. Очевидно, что компьютер заражен, вследствие чего блокируется работа браузера и на мониторе появляется текст якобы от правоохранительных органов о нарушении закона.

"Если же для разблокировки мошенники потребуют заплатить штраф под угрозой того, что материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за хранение и копирование порнографического контента, граждане ни в коем случае не должны поддаваться на провокации аферистов и производить оплату на предлагаемый электронный кошелек.

При таких подобных фактах необходимо немедленно обратиться в органы внутренних дел. Гражданам рекомендуется не допускать запуск подозрительных программ на компьютере или смартфоне и не посещать ресурсы сомнительного содержания", - говорится в сообщении.