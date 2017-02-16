Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1800 (-0.141) 
Евро: 73.0679 (-0.6307) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +9°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент Кыргызстана дал интервью "Euronews"Президент Кыргызстана дал интервью "Euronews"В кыргызскую компьютерную игру World of One сможет играть весь мирВ кыргызскую компьютерную игру World of One сможет играть весь мир

МВД КР не имеет отношения к предупреждениям, появляющимся при посещении порносайтов - пресс-служба

Источник:
http://kabar.kg/news/mvd-kr-ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410499-ru.html

Похожие новости

МВД: Мы не имеем отношения к предупреждениям при посещении порносайтов

МВД не имеет отношения к предупреждениям, появляющимся при посещении порносайтов

Депутат ЖК: "О.Текебаев манипулирует обществом и занимается политическим шантажом в отношении Президента страны"

10.59: злобное мнение: людям скучно смотреть на ваши идеальные отношения!

25-летие установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Польшей

16 февраля 2017, 17:55       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. МВД Кыргызстана не имеет отношения к предупреждениям, появляющимся при посещении порносайтов, сообщили в пресс-службе ведомства.
В последнее время в Центр "телефон доверия для детей-111" при Министерстве труда и социального развития КР поступает информация от пользователей Интернета, что в глобальной сети при посещении порносайтов они натыкаются на предупреждения от Министерства внутренних дел. Имеется несколько таких фактов.
По полученным данным предупреждения следующего характера:
"МВД зафиксировало на вашем электронном устройстве незаконные действия: просмотр и хранение видеоматериалов, содержащих элементы насилия, педофилии, гей-порнографии и видеопорнографии с лицами младше 18 лет. Такие действия содержат в себе состав административного правонарушения, и влекут за собой наложение административного взыскания в размере 1000 сомов и более. В случае уклонения от уплаты штрафа последует уголовная ответственность".
В этой связи информируем, что МВД КР не имеет никакого отношения к данным сообщениям, и не блокирует компьютер или смартфоны граждан. Это очередная схема мошенничества неизвестных лиц. Очевидно, что компьютер заражен, вследствие чего блокируется работа браузера и на мониторе появляется текст якобы от правоохранительных органов о нарушении закона.
"Если же для разблокировки мошенники потребуют заплатить штраф под угрозой того, что материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за хранение и копирование порнографического контента, граждане ни в коем случае не должны поддаваться на провокации аферистов и производить оплату на предлагаемый электронный кошелек.
При таких подобных фактах необходимо немедленно обратиться в органы внутренних дел. Гражданам рекомендуется не допускать запуск подозрительных программ на компьютере или смартфоне и не посещать ресурсы сомнительного содержания", - говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум