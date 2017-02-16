Президент Кыргызстана дал интервью "Euronews"

16 февраля 2017, 17:56 Комментарии

Euronews. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев завершил поездку по Европе, где встретился с ведущими лидерами ЕС. В ближайшее время он планирует отправиться в Москву для подписания договора о вступлении в возглавляемый Россией Евразийский союз.

Андрей Бекетов, евроньюс: – Господин президент, добро пожаловать в студию Евроньюс. Можно ли расценивать ваш визит в Брюссель, как прощальный, перед тем, как в мае Кыргызстан вступит в Евразийский экономический союз и прекратит сближение с Европейским союзом?

Атамбаев: – Наоборот. Я думаю, Кыргызстан, будучи в составе Евразийского союза, будет двигать Евразийский союз к плотному сближению с Евросоюзом. Европа должна быть от Лиссабона, от Брюсселя – до Владивостока и, конечно, я думаю, до Бишкека.

Евроньюс: – Но все-таки Бишкек решил ассоциироваться скорее с Москвой, чем с Брюсселем?

Атамбаев: – Пожалуйста, мы готовы вступить в Евросоюз. Но, когда два года назад я сказал, что мы всегда готовы подписать соглашение с Евросоюзом, мне сказали, что у Евросоюза нет общей границы с Кыргызстаном.

Евроньюс: – Это единственная помеха?

Атамбаев: – Видимо так. Мы именно и рассчитываем на то, что у нас всего одна дорога в Европу – это через Россию и Казахстан. Я думаю, что мы вместе будем двигаться в этом направлении.

Евроньюс: – Правозащитники критикуют Кыргызстан за то, что по российскому образцу у вас готовятся законы против гей-пропаганды и о регистрации иностранных агентов. Не теряете ли вы достижения своей демократии и свободы?

Атамбаев: – Вы немножно путаете Кыргызстан с другими "странами". У нас парламент рассматривает любые законы. Когда мне такие вопросы задаются, это показывает, что многие мыслят по-старому. У нас в Кыргызстане парламент сам решает, какие законы принимать. И часто там законы бывают такие, на которые, конечно, приходится накладывать вето.

Евроньюс: – И ещё у вас обсуждается возможность лишения русского языка статуса официального. Не произойдёт ли того же, что случилось на Украине?

Атамбаев: – Такой закон уже принимался, подобный. Я наложил вето. Вето преодолеть не смогли. Когда случилась революция на Украине, мы, наверное, единственные из Центральной Азии поздравили их с победой революции на Украине. Это в феврале прошлого года. В нашем обращении мы подчёркивали, что особое внимание надо обратить на межэтнические вопросы. Потому что это всегда может привести к большим проблемам. Мы же помним, что и у нас, в 2010 году, через несколько месяцев после нашей революции, тоже были определёнными силами организованы межэтнические столкновения на Юге Кыргызстана, как сегодня на Юге Украины. И мы об этом предупреждали украинцев.

Евроньюс: – А как в Кыргызстане относятся к действиям России на Украине и к присоединению Крыма?

Атамбаев: – Мы, конечно, всегда выступали за территориальную целостность любой страны. В то же время ситуация в Крыму такова — вот был один референдум и, я уверен, можно провести ещё десятки референдумов и всё равно, наверное, 90 процентов Крыма будут голосовать за то, чтобы Крым был вместе с Россией.

Действия? Все-таки надо этот конфликт прекращать, надо находить компромиссное решение. Надо очень точно, детально, выполнять минские договорённости.

Евроньюс: – Россия оказывается во всё больше международной изоляции из-за этой ситуации. Не затягивает ли она Кыргызстан тоже в эту изоляцию?

Атамбаев: – Санкции, которыми сейчас наказывают что-ли Россию? Они очень ударяют по всему региону, в том числе по экономике Кыргызстана. Но я считаю, что будущее всё-таки не за обострением конфликта между Европой и Россией, а за решением этого конфликта. Ну должна быть всё-таки единая Европа.

Евроньюс: – Вы были первым деятелем, который встретился с президентом Путиным 16 марта, после его загадочного исчезновения. Как вам показалось, настроен ли он на противостояние с Западом, с Евросоюзом по этому вопросу?

Атамбаев: – Путин – это тот человек, который снова собрал Россию. Я точно убедился – мы разговаривали в Петербурге больше трёх часов – в том, что, конечно, президенту Путину не нужна эта конфронтация. Но при этом он хочет защитить интересы и России, и, в первую очередь, русскоязычного населения на юго-востоке Украины, да и в целом, видимо, на Украине.

Евроньюс: – Для Евросоюза сейчас одна из главных угроз исходит от так называемого "Исламского государства". Считаете ли вы, что ваша страна может как-то взаимодействовать в противостоянии этой угрозе?

Атамбаев: – Когда тратятся триллионы долларов на войну в Афганистане или в Ираке, или в Ливии, или где-то ещё… Силой невозможно это остановить. Это только можно остановить, показав пример хотя бы одной страны — демократической, светской мусульманской страны. Я уже устал говорить о том, что намного дешевле было бы просто помочь Кыргызстану построить светское демократическон государство в мусульманской стране. Но, вы знаете, мы остались без всякой реальной поддержки со стороны демократических стран.

Евроньюс: – Какие-то плоды вашего многолетнего уже взаимодействия с Евросоюзом можете назвать?

Атамбаев: – Это, конечно, пример самого Евросоюза, пример развитых демократических стран европейских. Говорят же, лучше не давать рыбу, а лучше научить ловить рыбу. Мы, например, очень жёстко боремся с коррупцией в Кыргызстане. Этому мы учимся у европейских стран. Хотя бы это мы берём у них. Пока.