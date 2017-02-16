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Бывший телохранитель президента Мамбеталиев задержан с оружием в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410497-ru.html

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16 февраля 2017, 17:45       Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. В ночь на 16 февраля бывшего телохранителя президента Кыргызстана Эркина Мамбеталиева задержали с огнестрельным оружием, сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
По ее данным, задержание проводили сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД.
"Мамбеталиев и его приближенные ехали на двух машинах: Suburban и Lexus LS 570. В машинах обнаружены охотничьи и травматические ружья без разрешительных документов. Задержанных доставили в ГУБОП, допросили и отпустили", - сообщили в пресс-службе.
Материалы по данному факту переданы в МВД.

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