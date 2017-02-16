Бывший телохранитель президента Мамбеталиев задержан с оружием в Бишкеке

16 февраля 2017, 17:45 Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. В ночь на 16 февраля бывшего телохранителя президента Кыргызстана Эркина Мамбеталиева задержали с огнестрельным оружием, сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По ее данным, задержание проводили сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД.

"Мамбеталиев и его приближенные ехали на двух машинах: Suburban и Lexus LS 570. В машинах обнаружены охотничьи и травматические ружья без разрешительных документов. Задержанных доставили в ГУБОП, допросили и отпустили", - сообщили в пресс-службе.

Материалы по данному факту переданы в МВД.