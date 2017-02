В кыргызскую компьютерную игру World of One сможет играть весь мир

16 февраля 2017, 17:49 Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. Игра World of One, разработанная кыргызстанской командой Grimwood Team, была отобрана Steam-сообществом и попала в тридцатку лучших игр, которые уже в апреле увидит весь мир, сообщил корреспонденту Sputnik саунд-дизайнер игры Сергей Харченко.

Steam - это сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, также при нем есть магазин. Чтобы игра попала в этот магазин, необходимо заручиться поддержкой сообщества на Steam Greenlight. Для этого разработчики активно делятся информацией, скриншотами и видеороликами о продукте.

По словам саунд-дизайнера Сергея Харченко, сейчас команда готовится к выходу игры в свет.

"Steam-сообщество оценило нашу работу, поэтому мы собираемся представить игру на Steam в апреле, где ее увидит весь мир. Мы к этому долго стремились, это ключевой этап, без которого, так сказать, и не получилось бы игру распространять. Но мы не планируем на этом останавливаться и хотим попасть в XBox Store и адаптировать игру под мобильные платформы. Также уже сейчас у нас есть несколько концептов будущих игр, разработкой которых мы займемся после выхода World of One", - рассказал Сергей Харченко.

Он также отметил большой потенциал игры в плане популярности среди пользователей Интернета.

"Игра будет доступна всему миру, где есть платформа цифровой дистрибуции Steam. Для удобства пользователей она переведена на шесть языков - английский, немецкий, французский, испанский, а также на украинский и кыргызский и будет выходить на трех платформах - ПК, Mac и Linux", - сказал Харченко.

World of One - инди-платформер с физикой маленькой планетки, в котором игрок погружается в зловещую и темную атмосферу уныния и депрессии. Ему необходимо узнать, почему он живет в этом мире, как он сюда попал, почему есть так много вопросов и так мало ответов? Сквозь безысходность и под унылым дождем он странствует по маленьким круглым планетам, будто его закинули в мир Маленького Принца, полный смертельных ловушек, загадок и ужасных монстров, старающихся его убить. И только решимость поможет игроку завершить путешествие и узнать правду о себе.