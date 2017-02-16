В Бишкеке определили победителей и призеров международного турнира по самбо

16 февраля 2017, 16:18 Комментарии

Во Дворце спорта имени Кожомкула прошел 30-й международный турнир по спортивному и боевому самбо памяти воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды Виталия Гордеева.

В этом году турнир собрал более 400 спортсменов из России и Казахстана, а также регионов Кыргызстана. Разыгрывались девять комплектов медалей по каждому из подвидов.

Цель соревнований - увековечение памяти воинов-афганцев КР, а также патриотическое воспитание молодежи и популяризация самбо в республике.

На открытии турнира участников приветствовали директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов, глава Дирекции по неолимпийским видам спорта Жоомарт Шамканов, президент Федерации самбо КР Нурлан Токоноев и другие.

Аманкулов в своей речи отметил успех самбистов на пляжных Азиатских играх в прошлом году, а также в других состязаниях на международной арене.

По итогам двухдневных состязаний по спортивному самбо золотые медали завоевали Жусуп уулу Кайрат, Эламан Касымбаев, Артур Тё, Руслан Джаныбек уулу, Урмат Мамбетжан уулу, Турарбек Жолдошказиев, Амагельды Сапарбек уулу, Сарихан Исмаилов, а также Константин Сидоров из России.

По боевому самбо победителями турнира в своих весовых категориях стали Атамырза Кубанычбек уулу, Эрнис Капаров, Гулжигит Абдымажитов, Алайбек Умотов, Бекназар Райымкул уулу, Нурланбек Мамталиев, Бекзат Жаныбеков, Данияр Алымжанов и Норзубек Советбеков.