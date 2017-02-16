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Главврач Омурбеков: Я помню первый случай насилия над ребенком

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355510_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410491-ru.html

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Несовершеннолетнюю кыргызстанку изнасиловали в Москве

16 февраля 2017, 16:31       Комментарии

Ситуация, связанная с насилием в отношении детей обостряется с каждым годом. За 2016 год в городской детской больнице зарегистрировано 58 случаев насильственных действий. Из них 37 детей поступило в тяжелом состоянии. Об этом рассказал главный врач городской детской клинической больницы Талант Омурбеков.
Он также отметил, что за время его работы в этом медучреждении случаи насилия стали проявляться с середины 90-х годов прошлого столетия. Однако раньше к такого рода случаям общество реагировало остро.
Омурбеков сообщил, что самый пик насилия начался с 2009 года. До этого были единичные случаи. Причем родители детей, которых приводят в больницу, всегда утверждают, что ребенок упал. Тревогу бьют всегда врачи.
"Я помню первый случай жестокого отношения к ребенку. Это было восьмое марта 1995 года. Прохожему не понравилось, как играл четырехлетний мальчик, и мужчина проткнул его ножом. Тогда мы ребенка спасли. После этого случая мы начали вести учет фактов насилия в отношении детей. Знаете, иногда регистрировали до 14 детей в месяц. За 42 года своей работы в больнице, где-то в 1981 году был случай, когда девочку изнасиловали в Карагачевой роще. Тогда генеральный прокурор республики лично докладывал генпрокурору Советского Союза об этом происшествии и о ходе следствия. Это было всесоюзное ЧП", - рассказал главврач.

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