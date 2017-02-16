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В центре Бишкека с высоты сорвались несколько строителей — очевидец

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410489-ru.html

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16 февраля 2017, 16:21       Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. В центре Бишкека на стройке произошел несчастный случай, сообщил очевидец корреспонденту Sputnik Кыргызстан.
© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуВ центре Бишкека на стройке произошел несчастный случай "ЧП произошло на стройке на пересечении улицы Гоголя с проспектом Чуй. Насколько известно, с третьего или четвертого этажа сорвались несколько строителей, но они, вроде, живы", - сообщил очевидец.
В пресс-службе ГУВД Бишкека подтвердили, что вызов поступил, но другой информации пока не сообщают.
Известно, что на место выехали сотрудники ГУВД.

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