В центре Бишкека с высоты сорвались несколько строителей — очевидец

16 февраля 2017, 16:21 Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. В центре Бишкека на стройке произошел несчастный случай, сообщил очевидец корреспонденту Sputnik Кыргызстан.

© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуВ центре Бишкека на стройке произошел несчастный случай "ЧП произошло на стройке на пересечении улицы Гоголя с проспектом Чуй. Насколько известно, с третьего или четвертого этажа сорвались несколько строителей, но они, вроде, живы", - сообщил очевидец.

В пресс-службе ГУВД Бишкека подтвердили, что вызов поступил, но другой информации пока не сообщают.

Известно, что на место выехали сотрудники ГУВД.