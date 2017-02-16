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ЖК в первом чтении одобрил законопроект, предполагающий прямые выборы глав айыл окмоту

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410488-ru.html

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16 февраля 2017, 15:53       Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 16 февраля в первом чтении одобрили законопроект, предполагающий прямые выборы глав айыл окмоту.
По словам инициатора Кенжебека Бокоева ("Республика - Ата-Журт"), практика показывает, что прямые выборы глав айыл окмоту более эффективны в вопросе очищения исполнительных органов местного самоуправления от коррумпированных, криминальных руководителей.
Законопроект также предусматривает:
- увеличение срока полномочий глав исполнительных органов МСУ, а также депутатов местных кенешей с 4 до 5 лет,
- усиление квалификационных требований для кандидатов, выдвигаемых на должность главы айыл окмоту или мэра города, в части свободного владения государственного языка,
- введение избирательного залога для кандидатов (самовыдвиженцев), политических партий, выдвинувших кандидатов на должность главы айыл окмоту, до 30 тыс. сомов.
В результате голосования "за" проект закона проголосовали 78 депутатов, 41 - "против", 119 зарегистрировано.

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