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Сегодня я не знаю, кто будет следующим президентом Кыргызстана, - А.Атамбаев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410487-ru.html

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16 февраля 2017, 16:02       Комментарии

"Сегодня я не знаю, кто будет следующим президентом Кыргызстана", - сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 16 февраля на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.
Д.Туск, обращаясь к президенту, сказал: "Надеюсь, хоть вы знаете, кто станет следующим президентом Кыргызстана и вашим преемником".
А.Атамбаев ответил отрицательно и сообщил, что по закону выборы президента страны пройдут в третье воскресенье ноября - 19 ноября. "У нас реально честные выборы", - сказал президент.
На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес, и перспективы развития отношений.

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