Сегодня я не знаю, кто будет следующим президентом Кыргызстана, - А.Атамбаев

16 февраля 2017, 16:02 Комментарии

"Сегодня я не знаю, кто будет следующим президентом Кыргызстана", - сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 16 февраля на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.

Д.Туск, обращаясь к президенту, сказал: "Надеюсь, хоть вы знаете, кто станет следующим президентом Кыргызстана и вашим преемником".

А.Атамбаев ответил отрицательно и сообщил, что по закону выборы президента страны пройдут в третье воскресенье ноября - 19 ноября. "У нас реально честные выборы", - сказал президент.

На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес, и перспективы развития отношений.