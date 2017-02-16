Группа граждан провела пресс-конференцию в защиту К.Самакова

16 февраля 2017, 15:30 Комментарии

На пресс-конференции в АКИpress 16 февраля выступила группа граждан в защиту подсудимого экс-депутата Жогорку Кенеша Карганбека Самакова, которые требовали справедливого решения суда.

По их мнению, в ходе прений гособвинение попросило слишком большой срок для подсудимых.

Ранее, 14 февраля, гособвинение попросило для подсудимых:

- Карганбека Самакова - 19 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;

- Кубанычбека Самакова - 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

- Аликбая Сариева - 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

- Урмата Нурдинова - 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

- Эрниса Койчуманова - 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

- Абая Таштанбекова - 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

- Игоря Чудинова - 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;

- Искендербека Айдаралиева - 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;

- Курманбека Бакиева - 18 лет лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества. Также обвинение попросило присоединить данный приговор с приговором Военного суда и назначить экс-президенту 30 лет.

- Жаныша Бакиева - 18 лет лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества, лишением воинского звания, с присоединением ранее вынесенного наказания окончательно назначить пожизненное лишение свободы;

- Арстанбека Ногоева - 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина.

Сторона защиты выступит на следующем заседании.