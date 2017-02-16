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Группа граждан провела пресс-конференцию в защиту К.Самакова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410485-ru.html

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16 февраля 2017, 15:30       Комментарии

На пресс-конференции в АКИpress 16 февраля выступила группа граждан в защиту подсудимого экс-депутата Жогорку Кенеша Карганбека Самакова, которые требовали справедливого решения суда.
По их мнению, в ходе прений гособвинение попросило слишком большой срок для подсудимых.
Ранее, 14 февраля, гособвинение попросило для подсудимых:
- Карганбека Самакова - 19 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;
- Кубанычбека Самакова - 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;
- Аликбая Сариева - 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;
- Урмата Нурдинова - 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;
- Эрниса Койчуманова - 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;
- Абая Таштанбекова - 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;
- Игоря Чудинова - 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;
- Искендербека Айдаралиева - 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;
- Курманбека Бакиева - 18 лет лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества. Также обвинение попросило присоединить данный приговор с приговором Военного суда и назначить экс-президенту 30 лет.
- Жаныша Бакиева - 18 лет лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества, лишением воинского звания, с присоединением ранее вынесенного наказания окончательно назначить пожизненное лишение свободы;
- Арстанбека Ногоева - 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина.
Сторона защиты выступит на следующем заседании.

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