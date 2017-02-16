Прибыль "Кыргызкомура" в 2016 году достигла 20 млн сомов

16 февраля 2017, 16:01 Комментарии

Накануне в Нарынской области на месторождении "Кара-Кече" состоялась коллективное выездное собрание госпредприятия "Кыргызкомур", сообщает пресс-служба ведомства.

На собрании озвучены итоги работы за истекший 2016 год, в частности, прибыль предприятия составила 20 млн сомов.

"Почетными грамотами Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, Нарынской областной госадминистрации, а также районной госадминистрации награждены более 30 сотрудников. Из фонда профсоюза выделены денежные средства для стимулирования и поддержки работников ГП "Кыргызкомур"", – говорится в сообщении.