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Прибыль "Кыргызкомура" в 2016 году достигла 20 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/pribyl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410483-ru.html

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16 февраля 2017, 16:01       Комментарии

Накануне в Нарынской области на месторождении "Кара-Кече" состоялась коллективное выездное собрание госпредприятия "Кыргызкомур", сообщает пресс-служба ведомства.
На собрании озвучены итоги работы за истекший 2016 год, в частности, прибыль предприятия составила 20 млн сомов.
"Почетными грамотами Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, Нарынской областной госадминистрации, а также районной госадминистрации награждены более 30 сотрудников. Из фонда профсоюза выделены денежные средства для стимулирования и поддержки работников ГП "Кыргызкомур"", – говорится в сообщении.

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