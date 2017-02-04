4G LTE от MegaCom теперь в Таласе!

16 февраля 2017, 15:44 Комментарии

MegaCom объявляет о запуске 4G LTE в городе Талас! Этому предшествовала кропотливая работа специалистов компании над планомерным расширением территории покрытия технологии 4G. Теперь более тридцати трех тысяч таласцев смогут подключаться к высокоскоростному интернету от MegaCom.

Смотреть фильмы и видео в HD качестве, скачивать музыку и файлы любого размера, загружать сайты любой сложности, обновлять приложения на телефоне, общаться с друзьями посредством популярных мессенджеров, делиться фотографиями и новостями из своей жизни в социальных сетях – все это возможно совершать за считанные секунды благодаря технологии 4G LTE.

Напоминаем, сейчас действует супер-акция "32 ГБ В ПОДАРОК". Просто подключите сеть четвертого поколения 4G LTE от MegaCom по команде *460 (вызов) и получите 32 гигабайта скоростного 4G-интернета абсолютно бесплатно.

Карта покрытия сети 4G, все подробности о подключении и управлении доступны на сайте компании 4g.megacom.kg.

Почувствуйте настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!