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4G LTE от MegaCom теперь в Таласе!

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/4g-lte...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410482-ru.html

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Скоростной 4G LTE от MegaCom теперь в Караколе!

Скоростной 4G LTE от MegaCom теперь в Караколе!

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16 февраля 2017, 15:44       Комментарии

MegaCom объявляет о запуске 4G LTE в городе Талас! Этому предшествовала кропотливая работа специалистов компании над планомерным расширением территории покрытия технологии 4G. Теперь более тридцати трех тысяч таласцев смогут подключаться к высокоскоростному интернету от MegaCom.
Смотреть фильмы и видео в HD качестве, скачивать музыку и файлы любого размера, загружать сайты любой сложности, обновлять приложения на телефоне, общаться с друзьями посредством популярных мессенджеров, делиться фотографиями и новостями из своей жизни в социальных сетях – все это возможно совершать за считанные секунды благодаря технологии 4G LTE.
Напоминаем, сейчас действует супер-акция "32 ГБ В ПОДАРОК". Просто подключите сеть четвертого поколения 4G LTE от MegaCom по команде *460 (вызов) и получите 32 гигабайта скоростного 4G-интернета абсолютно бесплатно.
Карта покрытия сети 4G, все подробности о подключении и управлении доступны на сайте компании 4g.megacom.kg.
Почувствуйте настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!

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