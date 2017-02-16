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Атамбаев: Я реально не знаю, кто будет следующим президентом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410481-ru.html

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16 февраля 2017, 15:53       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что он не знает имя следующего главы государства.
Туск поинтересовался у президента, есть ли у него преемник.
"Очень переживаю за страну. Я реально не знаю, кто будет следующим президентом. У нас проходят действительно честные выборы", – ответил Атамбаев.
Напомним, президент Алмазбек Атамбаев находится с официальным визитом в Бельгии. Ожидается подписание двух крупных финансовых соглашений − по программе верховенства права на сумму 30 млн евро и по программе комплексного развития сельских регионов на сумму 72 млн евро. Отметим, средства выделяются в виде гранта.
Также в рамках визита ожидается встреча Атамбаева с королем Бельгии Филиппом. Встреча будет проходит в формате тет-а-тет.

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