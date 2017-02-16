Атамбаев: Я реально не знаю, кто будет следующим президентом

16 февраля 2017, 15:53 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что он не знает имя следующего главы государства.

Туск поинтересовался у президента, есть ли у него преемник.

"Очень переживаю за страну. Я реально не знаю, кто будет следующим президентом. У нас проходят действительно честные выборы", – ответил Атамбаев.

Напомним, президент Алмазбек Атамбаев находится с официальным визитом в Бельгии. Ожидается подписание двух крупных финансовых соглашений − по программе верховенства права на сумму 30 млн евро и по программе комплексного развития сельских регионов на сумму 72 млн евро. Отметим, средства выделяются в виде гранта.

Также в рамках визита ожидается встреча Атамбаева с королем Бельгии Филиппом. Встреча будет проходит в формате тет-а-тет.