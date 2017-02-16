В Бишкеке обсудили вопросы по улучшению сбора и вывоза мусора

16 февраля 2017, 16:03 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. В зале заседании муниципальной администрации Первомайского района состоялось второе заседание консультативного комитета проекта "Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) в Бишкеке". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В работе этого комитета приняли участие горожане, активисты, представители общественных организаций, члены консультативного комитета, городских служб, местных территориальных управлений, районных городских акимиатов, а также представители частных компаний, вывозящие ТБО.

По информации представителя группы реализации проекта "Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) в Бишкеке" Альмиры Гинятуллиной, в настоящее время в существующем мусорном полигоне столицы работают более 530 неформальных сборщиков отхода. Из них 20% работают на свалке пять дней в неделю, еще 20% - до пяти дней в неделю и остальные - один или два раза в неделю. Сейчас разрабатывается вопрос о переквалификации этих граждан, а также их дальнейшее трудоустройство после рекультивации существующей свалки.

Кроме этого, приглашенные обсудили вопросы по формированию единой тарифной политики по сбору, вывозу и захоронению ТБО. По словам профессора Резекненской академии технологий Яниса Пролса, оплата тарифа обязательно для всех производителей ТБО. Кроме того, тарифная политика должна включать все связанные расходы, здесь будет работать принцип "загрязнитель платит".

Участники рассмотрели и проблемные вопросы при строительстве и эксплуатации контейнерных площадок. В Бишкеке уже построены порядка 600 площадок для сбора мусора, это четырех-, шести-, а также восьми- и десятиконтейнерные площадки. В этом году планируются строительства еще 1 тыс. 355 таких объектов. Вместе с приятными новостями по данным городской службы "Тазалык" есть и вопиющие факты. Таким образом, в Бишкеке разрушили три бетонных оснований контейнерных площадок, украли 44 колес контейнеров, подожгли 24 контейнера и 23 контейнера украли.

В ходе обсуждения пилотного проекта по раздельному сбору вторсырья в школах руководство столичных школ отметило, что ученики начальных и средних классов охотно принимают участие в этом проекте. В настоящее время в школах, принимающих участие в этом пилотном проекте, объявлены конкурсы, кто больше соберет вторсырья. Первых победителей уже наградили премиями, сладкими призами и подарили школам спортивный инвентарь. Планируется объявить республиканский конкурс среди школьников по созданию видеороликов на данную тему. Представители консультативного комитета пообещали, что лучшие работы будут особо отмечены.

В 2015 году был определен участок земли для строительства нового санитарного полигона. Данный участок является собственностью города Бишкек, и согласно государственному гкту о праве бессрочного пользования земельным участком был оформлен на управление муниципальной собственности мэрии города Бишкек и передан под операционное управление МП "Бишкекский санитарный полигон".

На данный момент объявлен тендер на участие в торгах по рекультивации существующей свалки бытовых отходов Бишкека площадью примерно 36 га за счет средств кредита ЕБРР и гранта EUIFCA, в которых могут принять участие заинтересованные компании. В ноябре 2016 года в рамках проекта были проведены международные открытые торги на закупку спецтехники для полигона. По итогам тендера, который был организован согласно правилам и процедурам закупок Европейского банка реконструкции и развития, были определены победители - ОсОО "Стройдормашсервис" и компания "Тана. На сегодняшний день в МП "Бишкекский санитарный полигон" уже прибыла первая спецтехники - бульдозер на сумму 109 400 евро. Ожидается поставка погрузчика и компактора.

Для системы сбора и вывоза твердых отходов в рамках проекта "Улучшения системы управления твердыми отходами" было приобретено 5326 евроконтейнеров объемом 1,1 м3 для дальнейшей их установки по городу; 300 пластиковых баков (50 литров) для сбора вторичного сырья в школах г. Бишкек; 1 тыс. запасных колес; 15 съёмных контейнеров для сбора ТБО емкостью 10 м3. Дополнительно в ноябре 2016 года поставщиком бесплатно поставлено 100 евро-контейнеров 1,1 м3 в счет гарантийного обслуживания для МП "Тазалык".

Приобретены дорожные комбинированные спецмашины в количестве 3 единиц и 29 специализированных машин для сбора и вывоза твердых отходов, из них 28 мусоровозов с задней загрузкой и 1 машина с крюковым захватом. На сегодняшний день в стадии строительства 711 контейнерных площадок, из них полностью готовы 531 контейнерные площадки. Работы по строительству контейнерных площадок продолжаются.