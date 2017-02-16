В Наццентре охраны материнства и детства спасли жизнь беременной женщине

16 февраля 2017, 16:06 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. В Национальном центре охраны материнства и детства предотвратили случай материнской смертности и сохранили жизнь беременной женщине.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, Саёра Сайдалиева, 1973 года рождения, поступила в центр вечером 21 января 2017 года из Центра общеврачебной практики Панфиловского района. Женщина находилась на 25-й неделе беременности. В Наццентр она поступила в крайне тяжелом состоянии без сознания с диагнозом "опухоль и отек головного мозга".

"Она была обследована и осмотрена консилиумом врачей во главе с директором НЦОМиД Камчибеком Узакбаевым. Было принято решение провести беременной на базе Национального госпиталя оперативное лечение. И 27 января академиком Миталипом Мамытовым была успешно проведена операция по костнопластической трепанации черепа с удалением внутримозговой опухоли головного мозга в лобно-височной доли базальной локализации и кесарево сечение в нижне-маточном сегменте", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в Минздраве, послеоперационный период протекал гладко, была проведена интенсивная терапия, и больная была выписана домой в удовлетворительном состоянии с дальнейшим наблюдением в амбулаторных условиях.