Зверев ахнул, сколько денег я вбухала в платье! — кутюрье из Кыргызстана

16 февраля 2017, 16:05 Комментарии

В платье от кыргызстанского дизайнера Ольги Стоговой невозможно затеряться в толпе. Да и сама Ольга незамеченной не останется. Я лишь на пару минут оставила ее в студии, чтобы сварить кофе, а она уже успела устроить перед звукооператорами небольшой спектакль в лицах - рассказала о парне, который торгует мандаринами у ее дома. Интервью дизайнер начала без предупреждения.

- Я сыну своему говорю: "Когда через 50 лет умру (мне же еще надо внучке платье на свадьбу сшить!), ты мне в могилу машинку швейную брось!". Просто один из миллиардеров попросил похоронить его с любимой машиной, а мне нужна моя швейная машинка - ее еще мой папа маме подарил.

Детство я провела в моем любимом городе - Оше. В тринадцать уже вовсю шила. Как-то мы решили всем двором поставить "Золушку". Денег на костюмы у нас, конечно, не было, но в моем распоряжении были старые платья мам-"актрис". Для пышных юбок и рукавов сгодилась марля.

- Наверное, за такие усилия вы получили роль главной принцессы?

- Нет, я тогда сыграла принца: что-то мальчики у нас не осмелились выступать. Спектакль имел успех! Знаете, я ведь и сейчас могу сшить платье из марли, и это будет шедевр. Говорю так не потому, что я нескромная, а просто знаю, как правильно использовать дешевые материалы.

Например, в 1997 году я шила зеленое свадебное платье для красавицы Мээрим, и мне пришлось красить фату зеленкой. В Кыргызстане тогда просто не продавали зеленый фатин! И ничего, красиво было.

Сейчас можно найти все, что угодно, а вот невест со своим стилем не осталось. Всем нужны кружевной верх и пышная юбка непременно цвета айвори, как будто других цветов нет. А ведь свадьба - это такой день индивидуальный!

- С 2014 года отечественная легкая промышленность испытывала большие сложности. Какое-то время наши швейники шли в крутое пике, теперь все приходит в норму. Вы как-то это ощутили?

- Когда я была маленькой, папа всегда спрашивал: "Почему ты не как все?". В 70-х годах брат присоединил к моим джинсам маленькие лампочки так, что они светились. Батарейка при этом была в заднем кармане. В 70-х, представляете! Это я к тому, что я всегда была немножко другой.

Например, не стала создавать цех. Я свободный художник, мне нужно творить! Между деньгами и творчеством я всегда выберу последнее! Поэтому меня не коснулись все эти падения и взлеты.

Я как в 1993 году стала Ольгой Стоговой - первым лауреатом международного конкурса Burda, так до сих пор таковой и остаюсь.

- У вас-то с экспортом вообще все в порядке, верно? Вы же одеваете и российских знаменитостей в том числе.

- Это обязательно? Ну ладно... Я одевала чешскую певицу Гелену Вондрачкову, Евгений Плющенко с первой женой тоже купили мое платье. Я люблю Лолу, это жена Кирилла Андреева из "Иванушек".

Кстати, посол США в Кыргызстане Татьяна Гфеллер-Волкова покидала страну в моем платье. И оно было с кыргызским орнаментом.

- Я видела ваши работы. Вы действительно любите использовать этнический стиль.

- Когда я вывожу свои работы за рубеж, всегда уделяю внимание именно нашим орнаментам. В 2002 году у меня была выставка в Праге. Это были вещи европейского кроя, но с кыргызскими узорами, инкрустированные стразами Swarovski.

Я видела, какие эмоции это вызывает, ведь это необычно и красиво. Конечно, так говорить нескромно, но все газеты писали только обо мне. Ведь не зря я лауреат 13 конкурсов, что-то в этом понимаю!

- Какое платье у вас самое любимое?

- Мне в этом отношении очень нравятся слова Никаса Сафронова. Я как-то гостила у него, и он сказал: "Моя лучшая картина еще не написана!". Наверное, мое лучшее платье еще не сшито!

Хотя я очень люблю свадебное платье, которое я шила для своей доченьки. У меня сын пять лет назад женился, а я организовала всю свадьбу. Она получилась такая... оранжевая!

Там я, как говорится, превзошла саму себя! Сделала очень красивый трехметровый шлейф к платью невесты. Там было небо, светило солнце вместо подсолнуха, стояла пирамида. Вместо Сфинкса сидела наша любимая собака, охраняла. Написано было число 28.08.2011, красивые цветы вокруг. Все это было инкрустировано стразами Swarovski.

- Я как-то хотела украсить дверцу шкафа этими стразами, пришла в швейный магазин и чуть не упала: одна малюсенькая стразинка стоит от семи до пятидесяти сомов!

- Когда Сергей Зверев бывает на моих коллекциях, он всегда восклицает: "Стогова, это че? Ну-ка... Это же Swarovski! Ну ты потратилась!". Но он, конечно, по-другому говорит, не стесняясь в выражениях, так что ему было бы сложно у нас после принятия закона о нецензурной речи...

Конечно, платья для коллекций просто обязаны быть из дорогой ткани и фурнитуры. Это же подиум! А для обычной жизни я могу сшить платье подешевле. В конце концов, не каждый отличит стразы по 500 сомов за пачку от 5 000!

- Как будут выглядеть бишкекские невесты лет через пять?

- Какие платья в салоны завезут, так и будут выглядеть. Я буду работать для тех, кто не боится быть особенной. Недавно сшила свадебные брюки. Корсет с брюками - почему бы и нет?

Зачем вообще условности и стереотипы? Я делала костюмы для спектакля "50 оттенков Чехова" и придумала такую маленькую сценку. К зрителям выходит жена банкира и ведет за собой на поводке двух "леопардов". Животных играли два парня. Я им сшила кожаные жилетки, мужские длинные леопардовые, простите, трусы, у них были дорогущие пояса из страз.

Они должны были ползать на четвереньках и рычать. Один мальчик попросил меня сделать также маски, на случай, если в зале окажутся знакомые.

Я сказала: "Так, а ты зачем в актеры пошел? Сцена допускает многие вещи! Леопарды не носят черные очки! Не можешь - не выходи!". Ну потом он посмотрел, как второй парень "скребет когтями" и рычит, и втянулся. Это была очень интересная сцена!

- Обычно кыргызстанцы, добившись успеха здесь, едут покорять другие страны. Почему вы остались?

- Я пока не хочу уезжать. Меня как-то Зверев спросил: "Стогова, что ты тут делаешь? Давай че-нибудь замутим". А я ему ответила: "Давай поженимся". Он сказал: "Зачем мне это надо?". Я ему тогда заявила: "Мне тоже не надо, зато весело!". Такие мы, художники, своеобразные люди. А если серьезно, у меня тут дети, мама.

Если все уедут, кто в Кыргызстане останется? Те, кто имел такую возможность, уехали. Когда я приезжаю в Москву, вижу сплошь знакомые лица - наши везде! На бэйджиках имена - Гуля, Рахат, Айдай, как будто и не уезжала. А кто тут будет работать?