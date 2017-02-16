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До 2009 года не поступало ни одного ребенка подвергшегося сексуальному насилию, утверждают медики

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/do-200...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410475-ru.html

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16 февраля 2017, 15:25       Комментарии

Главврач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Талант Омурбеков заявил, что до 2009 года не поступало ни одного ребенка подвергшегося сексуальному насилию, однако сейчас каждый год их количество растет. Об этом он сообщил на круглом столе Бишкекского городского кенеша.
Главврач отметил, что на данный момент их больница является единственной, которая проводит операции от последствий сексуального насилия.
"С 2009 года начали поступать, до этого за мою практику был только один случай в 80-х годах. Тогда это было ЧП. Последние годы идет сильное увеличение таких пациентов. Операция очень сложная, проходит в три этапа. Необходимо вывести кишечник, прооперировать органы, которые были травмированы. Эти процедуры занимают около 3 месяцев. Я вижу их страдания. Если бы на моем месте был кто-то другой, он также как и я требовал бы в наказание насильникам смертельную казнь", – сказал Омурбеков.
Также он сказал, что насильники это чаще всего близкие люди, на первом месте – это отец или мать, на втором месте отчим или мачеха, на третьем – родственники и только потом неизвестные лица.

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