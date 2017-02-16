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Атамбаев встретился с Верховным представителем ЕС Федерикой МогериниАтамбаев встретился с Верховным представителем ЕС Федерикой МогериниГруппа граждан провела пресс-конференцию в защиту К.СамаковаГруппа граждан провела пресс-конференцию в защиту К.Самакова

Реформы в Кыргызстане – краеугольный камень сотрудничества с Евросоюзом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/reform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410474-ru.html

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Атамбаев встретился с Верховным представителем Евросоюза Федерикой Могерини

16 февраля 2017, 15:36       Комментарии

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности/вице-президент (ВПВП) Европейской Комиссии Федерика Могерини сегодня встретилась с президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым, сообщает представительство ЕС в КР.
Стороны обсудили состояние отношений между Евросоюзом и Кыргызской Республикой, а также проводимые в республике реформы, являющиеся краеугольным камнем двустороннего сотрудничества.
"Федерика Могерини подтвердила приверженность Евросоюза укреплению сотрудничества с Кыргызской Республикой, оказанию поддержки властям страны в построении демократии и обеспечении устойчивого экономического роста. Верховный представитель Евросоюза отметила достигнутый прогресс в реформировании избирательной системы республики, а также подчеркнула важность проведения осенью этого года свободных, честных и прозрачных президентских выборов для дальнейшей демократизации Кыргызской Республики", – говорится в сообщении.
В свою очередь, Алмазбек Атамбаев рассказал Верховному представителю ЕС о политических изменениях в Кыргызстане и регионе. Федерика Могерини подчеркнула необходимость построения положительных примеров сотрудничества между странами Центральной Азии.
В связи с этим она отметила важную работу, проводимую в регионе Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Верховный представитель ЕС подчеркнула важность продолжительного и тесного сотрудничества с этой организацией.
Касаясь вопросов прав человека и социального единства, Федерика Могерини призвала Кыргызстан твердо продолжать политику, основанную на демократии, соблюдении прав человека и фундаментальных свобод. Эти ценности Кыргызская Республика разделяет с Европейским Союзом.
Напомним, Атамбаев далее встретится с председателем Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан Клодом Юнкером для дальнейших двусторонних консультаций. Два соглашения по поддержке верховенства права и комплексного развития сельских регионов будут подписаны Верховным комиссаром Евросоюза по международному сотрудничеству и развитию Невеном Мимицей и министром иностранных дел Кыргызской Республики Эрланом Абдылдаевым.

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