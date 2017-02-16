Премьер: Кыргызстан должен извлекать максимальную выгоду от членства в ЕАЭС

16 февраля 2017, 15:15 Комментарии

"Кыргызстан должен извлекать максимальную выгоду от членства в ЕАЭС. В качестве премьер-министра одним из главных приоритетов в работе правительства страны в рамках интеграции Кыргызстана в ЕАЭС я ставил модернизацию и реконструкцию контрольно-пропускных пунктов на границе с Казахстаном, приведение в соответствие с международными требованиями ветеринарных и фитосанитарных лабораторий. Все эти меры направлены на поддержку и создание максимально благоприятных условий для экспортоориентированных отечественных предприятий", - отметил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 февраля, по итогам ознакомления с контрольно-пропускными пунктами "Токмок-автодорожный" и "Кен-Булун-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы в Чуйской области.

Глава кабмина добавил, что ведется активная работа по реконструкции ряда пропускных пунктов по всей республике, завершение которых планируется до сентября текущего года.

По данным председателя Государственной пограничной службы КР Мирбека Касымкулова, капитальное строительство объектов на пункте пропуска "Токмок-автодорожный" началось в сентябре 2016 года. 13 февраля 2017 года государственная комиссия одобрила ввод в эксплуатацию данных объектов, вместе с тем подрядчику были даны указания о необходимости благоустройства территории. В настоящее время все недочеты в работе устраняются. В ближайшее время объект, построенный согласно международным требованиям, будет полностью готов к полноценному функционированию. КПП "Токмок-автодорожный" будет предназначен только для легкового автотранспорта.

Министр чрезвычайных ситуаций КР Кубатбек Боронов проинформировал о проводимых берегоукрепительных работах вблизи КПП "Токмок-автодорожный".

Во время ознакомления с пунктом пропуска "Кен-Булун-автодорожный" директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР Бактыбек Абдиев сообщил, что в течение двух месяцев планируется завершить все строительные работы.

В настоящее время строительно-монтажные работы произведены на сумму порядка 10 млн сомов.

Председатель Государственной пограничной службы отметил, что с завершением реконструкции данных пропускных пунктов будет увеличена пропускная способность с учетом средней проходимости за день граждан и транспортных средств. Если раньше КПП не отвечали международным требованиям и стандартам, то сегодня уже созданы все необходимые условия для полноценной его работы, в том числе для несения службы личного состава Государственной пограничной службы.