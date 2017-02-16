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По делу об убийстве Ким Чон Нама задержан третий подозреваемыйПо делу об убийстве Ким Чон Нама задержан третий подозреваемыйМинистр транспорта и дорог рассказал, сколько составляет долг ведомства перед подрядчикомМинистр транспорта и дорог рассказал, сколько составляет долг ведомства перед подрядчиком

Строкова: Нам нужны психотерапевты. Психика детей не выдерживает нагрузки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355493_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410472-ru.html

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16 февраля 2017, 15:22       Комментарии

Сегодня в Бишкеке подняли проблему насилия над детьми в Кыргызстане. В обсуждении принимают участие депутаты ЖК КР и БГК, а также представители соцзащиты, Минздрава, гражданские активисты, детектора школ и учителя.
В ходе круглого стола было отмечено, что защита прав и интересов детей все больше оказывается в центре внимания мирового сообщества.
Стоит отметить, по мнению депутата парламента КР Евгении Строковой, очень важно прививать обществу практику обращения к психотерапевту.
"Сейчас часто переводят стрелки друг на друга, то виноваты в мэрии, то в Минобразования. Но никто не хочет брать ответственность на себя. Но давайте начнем с себя, нам нужна психотерапевтическая популяризация психотерапевтической помощи. К психологам мы как-то обращаемся, еще спокойно идет реакция. Но жизнь у нас так быстро развивается, и психика, тем более детей, не выдерживает. В то время как слова "терапевт" многие боятся, как страшного диагноза", - отметила Строкова.

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