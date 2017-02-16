Строкова: Нам нужны психотерапевты. Психика детей не выдерживает нагрузки

16 февраля 2017, 15:22 Комментарии

Сегодня в Бишкеке подняли проблему насилия над детьми в Кыргызстане. В обсуждении принимают участие депутаты ЖК КР и БГК, а также представители соцзащиты, Минздрава, гражданские активисты, детектора школ и учителя.

В ходе круглого стола было отмечено, что защита прав и интересов детей все больше оказывается в центре внимания мирового сообщества.

Стоит отметить, по мнению депутата парламента КР Евгении Строковой, очень важно прививать обществу практику обращения к психотерапевту.

"Сейчас часто переводят стрелки друг на друга, то виноваты в мэрии, то в Минобразования. Но никто не хочет брать ответственность на себя. Но давайте начнем с себя, нам нужна психотерапевтическая популяризация психотерапевтической помощи. К психологам мы как-то обращаемся, еще спокойно идет реакция. Но жизнь у нас так быстро развивается, и психика, тем более детей, не выдерживает. В то время как слова "терапевт" многие боятся, как страшного диагноза", - отметила Строкова.