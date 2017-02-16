По делу об убийстве Ким Чон Нама задержан третий подозреваемый

16 февраля 2017, 15:24 Комментарии

Малазийская полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к убийству старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нама.

Как сообщил Би-би-си представитель полиции штата Селангор, задержанный мужчина, предположительно, бойфренд гражданки Индонезии, которую задержали ранее в связи со смертью Ким Чон Нама.

Ранее в четверг полиция Малайзии объявила о задержании второй подозреваемой в причастности к убийству старшего брата северокорейского лидера. По данным полиции, у нее индонезийский паспорт на имя Сити Айши, на момент задержания она была одна.

Также сообщалось, что полиция Малайзии ищет еще нескольких иностранных граждан, которые, по словам властей, могут быть причастны к гибели Ким Чон Нама.

В среду была задержана первая подозреваемая - судя по документам, это 18-летняя гражданка Вьетнама. Предположительно, именно ее сняла одна из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре. На распространенной малазийской полицией фотографии была женщина в футболке с надписью LOL.

Южнокорейский телеканал "Чосун" сообщал, что Ким Чон Нам якобы был отравлен с помощью игл с ядом. В репортаже говорилось, что в аэропорту Куала-Лумпура на него напали две женщины, после чего скрылись с места преступления.

Власти Малайзии сообщили, что после проведения экспертиз вернут тело Ким Чон Нама, не уточнив при этом, будет ли тело передано властям КНДР или близким Ким Чон Нама.

Многие южнокорейские СМИ придерживаются версии, что за убийством Ким Чон Нама стоит Пхеньян. Глава южнокорейской разведки Ли Бён Хо сказал парламентариям в Сеуле, что Ким Чон Нама не раз пытались убить северокорейские агенты, но пока он находился в Китае, его защищали спецслужбы КНР.

Однако, по мнению некоторых аналитиков, у Ким Чен Ына было слишком мало мотивов убивать брата.

На данный момент завершено патологоанатомическое обследование тела умершего, но результаты вскрытия не объявляются.

Ким Чон Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, у него и Ким Чен Ына - разные матери.

Как сообщает южнокорейское агентство "Йонхап", в среду на заседании Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выглядел крайне мрачным, а по окончании собрания он даже не помахал рукой на камеру, что обычно делает.

В последние годы Ким Чон Нам большую часть времени проводил в китайском Макао и почти не появлялся в Северной Корее.