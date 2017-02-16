Пресс-центр "ВБ": КР и Индия налаживают сотрудничество в области медицины

16 февраля 2017, 15:30 Комментарии

Завтра, 17 февраля, в 13.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция о новом проекте в сотрудничестве Индии и Кыргызстана.

Для доступного и эффективного лечения кыргызстанских пациентов медицинский центр EOS, Aqualabs и D&K Brothers объединили усилия со своими индийскими партнерами Fortis Healthcare.

Участники:

<li>Антон Васильев - представитель центра "ЭОС";</li><li>Владимир Мещеряков - исполнительный директор центра Aqualab;</li><li>Алишер Сулеймоншоев - представитель центра D&K Brothers;</li><li>Мани Каушик - представитель центра Fortis Healthcare.</li>

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").