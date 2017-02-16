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Реформы в Кыргызстане – краеугольный камень сотрудничества с ЕвросоюзомРеформы в Кыргызстане – краеугольный камень сотрудничества с ЕвросоюзомДо 2009 года не поступало ни одного ребенка подвергшегося сексуальному насилию, утверждают медикиДо 2009 года не поступало ни одного ребенка подвергшегося сексуальному насилию, утверждают медики

Пресс-центр "ВБ": КР и Индия налаживают сотрудничество в области медицины

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355492_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410470-ru.html

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16 февраля 2017, 15:30       Комментарии

Завтра, 17 февраля, в 13.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция о новом проекте в сотрудничестве Индии и Кыргызстана.
Для доступного и эффективного лечения кыргызстанских пациентов медицинский центр EOS, Aqualabs и D&K Brothers объединили усилия со своими индийскими партнерами Fortis Healthcare.
Участники:
<li>Антон Васильев - представитель центра "ЭОС";</li><li>Владимир Мещеряков - исполнительный директор центра Aqualab;</li><li>Алишер Сулеймоншоев - представитель центра D&K Brothers;</li><li>Мани Каушик - представитель центра Fortis Healthcare.</li>
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

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