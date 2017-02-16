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Министр транспорта и дорог рассказал, сколько составляет долг ведомства перед подрядчиком

Источник:
http://kabar.kg/news/ministr-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410469-ru.html

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16 февраля 2017, 15:19       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал, сколько составляет долг ведомства перед подрядчиком в лице компании "Лонг Хай", занимающейся строительством автодороги Балыкчы-Чолпон-Ата-Корумду.
По его словам, общая задолженность перед подрядчиком составляет 211 млн сомов. "Мы уже готовимся в ближайшее время выплатить 100 млн сомов. Задержка выплаты произошла потому, что между заказчиком и подрядчиком проводилось уточнение дебиторской и кредиторской задолженности для уточнения объема выполненных работ на автомобильной дороге Балыкчы–Чолпон-Ата–Корумду. Это плановая работа", - заверил министр.
Также министр отметил, что никакой политики здесь нет. "К тому же хочу отметить, что нет никакого давления на подрядчика со стороны Министерства транспорта и дорог", - сказал Ж.Калилов.
Отметим, ранее министр заверил, что строительство автодороги будет завершено к началу летнего туристического сезона.

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