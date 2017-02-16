"Жэньминь Жибао": Счастливая жизнь в Пекине

16 февраля 2017, 15:16 Комментарии

- Мы любим Китай, а Пекин нам стал родным городом, особенно в душе моей дочери. Наша семья уже привыкла к здешней жизни, не ощущая, что мы чужие.

Россиянка Наталья Никитина недавно так сказала корреспонденту газеты "Жэньминь Жибао" в Пекине о своей жизни в Китае.

Фото: Наталья с семьей дома в Пекине.

Наталья со своим мужем и дочерью проживает в Пекине уже 14-й год. Несколько лет назад они арендовали квартиру в Ванцзине - в северо-восточной части этого международного мегаполиса. Это третий раз, когда они были вынуждены менять арендованные дома. Но благодаря этому, они смогли пожить в разных районах Пекина. Ее муж работает в представительстве российской транспортно-логистической компании. А их дочь учится в пекинском объединенном универститете.

По образованию Наталья педагог и психолог. За время пребывания в Пекине работала воспитательницей в международном детском саду, а так же в русском детском саду, который открыли [другая – прим. Ред.] россиянка со своим китайским мужем, специально для детей, которые хотят изучать русский язык.

В настоящее время Наталья в основном занимается своей семьей. Кроме того, она помогает своему мужу в организационной работе - встречает и сопровождает клиентов из России.

По субботам Наталья принимает участие в работе в российском культурном центре, который находится в райне Дунчжимень. Она сказала, основная цель не в том, чтобы зарабатывать деньги, а в общении с людьми и помощи им.

Наталья познакомилась с мужем еще в студенческие годы. По окончании университетов они стали работать, каждый по своей специальности. Муж Натальи изучал китайский язык в университете и спустя несколько лет его отправили в долгосрочную командировку в Китай, поэтому они всей семьёй переехали жить в Пекин. Ей было сложно принять это решение и все поменять в своей жизни - оставить стабильную работу, карьеру, родных и друзей. Она беспокоилась за то, что не сможет привыкнуть к жизни в чужой стране, не имея друзей и родных, а так же не зная китайского языка.

Но жизнь в Пекине понравилась ее семье. Пекин удивительно красивый город. Небоскребы, широкие дороги, удобные транспортные средства, красивые строения, обилие цветущих растений и особенно доброжелательность и гостеприимство жителей Поднебесной произвели прекрасное впечатление о жизни в Китае.

Как только Наталья приехала в Пекин, она сразу начала изучать китайский язык с преподавателем. Теперь она и сама умеет говорить по-китайски, хотя считает, что знает китайский язык не достаточно хорошо.

За 13 лет, проведённые в Китае, Наталья вместе с семьей посетили многие места в разных уголках Китая. Они были в городах Шанхай, Далянь, Санья, Джан Цзя Цзе, Ченду, Сиань и т.д. Их привлекают не только чудесные пейзажи и историческо-культурные достопримечательности, но и разнообразная, богатая китайская кухня. Впечатляет и то, что экономика Китая динамично развивается.

-Инфраструктура в Китае развивается очень быстро и достигает высокого уровня. Мы путешествовали по разным странам и заметили, что Пекин и другие города Китая так же современны и прекрасны, как и многие известные столицы мира, - говорит Наталья.

-Не устаём удивляться тому, как быстро развивается ваша страна. Например, в пекинском метро, до 2008 года эксплуатировались лишь 3 линии. После Олимпиады в Пекине многие новые линии были созданы одна за другой, они сформировали удобную транспортную сеть метрополитена. Пекинские вокзалы, а особенно международный аэропорт Шоуду поражает своим размером и красотой. Все очень современно и комфортно. - продолжает делиться своими впечатлениями о Китае Наталья.

По мнению Натальи транспортная система в Пекине организованна превосходно. Например, на станциях метро не только комфортно, но и удобно для всех пассажиров, в том числе и иностранцев, указатели с надписями встречаются везде, хорошо видны, также на двух языках - на китайском и английском.

Наталья сказала корреспонденту газеты Жэньминь Жибао: - Руководители Вашей страны очень мудрые, политика, осуществляемая правительством очень эффективна. Особенно политика реформы и открытости сильно изменила облик страны. Китай строит социализм, умело используя рыночные инструменты в развитии экономики, в результате жители Китая живут лучше и лучше. Но как бы ни была прекрасна чужая страна, своя Родина всегда мила и дорога сердцу.

Наталья скучает по России, по родному городу и родственникам, которые живут разных городах ее огромной страны. В России родственников больше, чем друзей, а в Китае наоборот. Но когда они вернутся в Россию, она снова будет привыкать к жизни на Родине.

В завершении нашей встречи речь зашла о китайском Новом годе - по лунному календарю - праздник Весны. Наталья сказала: - Мы, как и все жители Поднебесной, очень любим этот праздник и будем вместе с китайскими друзьями торжественно встречать его. Китай - это удивительная страна с богатой историей и традициями. Китайский народ очень дружелюбный и гостеприимный.

За годы проживания в Пекине Наталья и ее семья познакомились и подружились со многими хорошими людьми и счастливы, что нашли верных и добрых друзей среди китайцев и иностранцев. Они хотят пожелать прекрасному Китаю процветания, мира и друженственных отношений со всеми. Она сказала: - Пусть в каждой китайской семье будет достаток и любовь, желаем всему китайскому народу счастья и благополучия!

Корр. газеты "Жэньминь Жибао" Чжан Гуанчжэн