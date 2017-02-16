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Кыргызские и башкирские студенты победили в медицинской олимпиаде в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410467-ru.html

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На олимпиаде в КГМА первое место заняла команда из Башкирии

16 февраля 2017, 15:14       Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. Определились победители международной олимпиады по микробиологии, иммунологии и вирусологии, которая проходила в Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА), сообщает пресс-служба вуза.
Одной из победительниц стала команда Башкирского государственного медицинского университета, два первых места заняли старшекурсники и второкурсники КГМА.
В числе призеров команды КРСУ, МУКа, две команды ОшГУ, а также команда Азиатского медицинского университета. Также в числе призеров еще одна команда КГМА, составленная из иностранных студентов.

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