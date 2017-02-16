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В Кыргызстане около 57% детей в возрасте до 16 лет сталкиваются с разной степенью насилия

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410465-ru.html

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16 февраля 2017, 15:01       Комментарии

В Кыргызстане около 57% детей в возрасте до 16 лет сталкиваются с разной степенью насилия. Об этом 16 февраля сообщила заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Валентина Лисниченково время заседания круглого стола по вопросам безопасности детей. "Это очень высокая цифра, в которую входят и случаи насилия в семье, в школе, среди сверстников и т.д. Насилие над детьми обретает все более изощренные формы. Если до настоящего времени в нашей жизни имело место насилие физического, сексуального характера, то в последнее время вызвало огромный резонанс насилие психологического характера, повлекшее за собой гибель детей, это различные игры в социальных сетях", - отметила она.
По словам председателя БГК Канатбека Музуралиева, больше всего случаев насилия происходит внутри семьи, в отношении не только детей, но и в отношении женщин и пожилых людей.
"К решению этой проблемы необходимо подойти основательно, для этого нужно проводить различные мероприятия и работу с детьми, активно проводить беседы и открытые уроки в школах и т.д.", - отметил он.
"Проблема насилия сегодня меняет свои масштабы и имеет влияние на другие процессы современного общества. Проблема защиты прав детей все больше оказывается в центре внимания мирового сообщества. Защита детства является важнейшей задачей, стоящей перед государством и обществом, требует значительных государственных инвестиций", - добавил он.

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