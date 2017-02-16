Президент А.Атамбаев встретился с председателем Европейского совета Д.Туском

16 февраля 2017, 15:05 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 16 февраля встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Встреча прошла в здании Европейского совета в Брюсселе.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева, посол Кыргызстана в Бельгии, постоянный представитель КР при комиссии европейских сообществ в городе Брюссель Асеин Исаев, советник президента Калыкбек Султанов.