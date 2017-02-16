Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1800 (-0.141) 
Евро: 73.0679 (-0.6307) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС стало меньшеПрепятствий на внутреннем рынке ЕАЭС стало меньшеВ Кеминском районе появилась собственная малая ГЭСВ Кеминском районе появилась собственная малая ГЭС

Президент А.Атамбаев встретился с председателем Европейского совета Д.Туском

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410464-ru.html

Похожие новости

Президент А.Атамбаев встретился с председателем Еврокомиссии Ж.К. Юнкером

Сегодня я не знаю, кто будет следующим президентом Кыргызстана, - А.Атамбаев

Атамбаев: Я реально не знаю, кто будет следующим президентом

Атамбаев встретился с Верховным представителем ЕС Федерикой Могерини

Атамбаев встретился с Верховным представителем Евросоюза Федерикой Могерини

16 февраля 2017, 15:05       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 16 февраля встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Встреча прошла в здании Европейского совета в Брюсселе.
Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева, посол Кыргызстана в Бельгии, постоянный представитель КР при комиссии европейских сообществ в городе Брюссель Асеин Исаев, советник президента Калыкбек Султанов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум