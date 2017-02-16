Сторонники Карганбека Самакова считают обвинение экс-депутату необоснованным 

16 февраля 2017, 14:45 Комментарии

Сторонники Карганбека Самакова требуют освободить экс-депутата. С такими заявлениями они выступили на пресс-конференции.

Глава общественного объединения "Народный контроль", бывший депутат ЖК от фракции "Ар-Намыс" Эсенгул Исаков отметил, что Самаков лично должен был прийти на пресс-конференцию, но из-за домашнего ареста он не смог присутствовать.

"Я как коллега с первых дней ареста был осведомлен об этом деле. До сегодняшнего дня ему предъявляются незаконные обвинения. Как вы знаете, 303 статья вменяется только госслужащим. В то время он не занимал какую-либо должность. Арпачиев искусственно возбудил уголовное дело. Я написал письмо президенту и передал через Фарида Ниязова. Я и здесь хочу обратиться к президенту, сказать о том, что незаконно возбудили уголовное дело на Самакова", − сказал Исаков.

Глава комитета по защите Самакова Нурдин Дуйшенбеков заявил, что на свидетелей по данному делу оказывалось давление со стороны следствия.

"Прокуратура просит 19 лет лишения свободы. Для такого серьезного требования должно быть обоснование. Протоколы составлены на русском языке, хотя свидетели допрошены были на кыргызском. Было давление на свидетелей. 12 из них привлечены к уголовной ответственности, но потом дело прекращалось из-за срока давности. Таким образом оказывалось давление", − сказал он.

Напомним, депутата V созыва Жогорку Кенеша Карганбека Самакова задержали после допроса в Генеральной прокуратуре вечером 15 мая 2014 года. По данным Генеральной прокуратуры, Самаков в конце 2007 года с привлечением лиц из своего близкого окружения выкупил земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 262,3 га для перевода в категорию "Земли населенных пунктов" и их последующей реализации. Депутата обвинили в том, что он незаконно трансформировал земли с помощью экс-президента Курманбека Бакиева и его брата Жаныша Бакиева.