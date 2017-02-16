Вице-мэр Бишкека: насилие над детьми возникает из-за деградации института семьи

16 февраля 2017, 14:54 Комментарии

Вице-мэр Бишкека Айгуль Омурбекова считает, что насилие по отношению к детям происходит из-за деградации института семьи. Об этом она заявила на круглом столе Бишкекского городского кенеша.

"Проблем в этом направлении много, страдает институт семьи из-за социальных проблем, трудовой миграции, самые чувствительные в этой ситуации дети. Семья – это основа государственного устройства. Сейчас хромает взаимодействие госорганов в реагировании на проблемные ситуации. Последнее событие – виртуальные игры обнажили проблему детского насилия", – сказала Омурбекова.