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Вице-мэр Бишкека: насилие над детьми возникает из-за деградации института семьи

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/vitse-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410462-ru.html

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16 февраля 2017, 14:54       Комментарии

Вице-мэр Бишкека Айгуль Омурбекова считает, что насилие по отношению к детям происходит из-за деградации института семьи. Об этом она заявила на круглом столе Бишкекского городского кенеша.
"Проблем в этом направлении много, страдает институт семьи из-за социальных проблем, трудовой миграции, самые чувствительные в этой ситуации дети. Семья – это основа государственного устройства. Сейчас хромает взаимодействие госорганов в реагировании на проблемные ситуации. Последнее событие – виртуальные игры обнажили проблему детского насилия", – сказала Омурбекова.

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