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Премьер проверил модернизацию КПП на границе с Казахстаном под стандарты ЕАЭС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410461-ru.html

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16 февраля 2017, 14:55       Комментарии

"Кыргызстан должен извлекать максимальную выгоду от членства в ЕАЭС. В качестве премьер-министра одним из главных приоритетов в работе правительства страны в рамках интеграции Кыргызстана в ЕАЭС я ставил модернизацию и реконструкцию контрольно-пропускных пунктов на границе с Казахстаном, приведение в соответствии с международными требованиями ветеринарных и фитосанитарных лабораторий. Все эти меры направлены на поддержку и создание максимально благоприятных условий для экспортоориентированных отечественных предприятий", – отметил Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 февраля по итогам ознакомления с контрольно-пропускными пунктами "Токмок-автодорожный" и "Кен-Булун-автодорожный" на кыргызско-казахском участке государственной границы в Чуйской области.
Премьер-министр добавил, что модернизация КПП "Токмок-автодорожный" будет завершена в конце февраля, "Кен-Булун-автодорожный" — через два месяца. Также ведется активная работа по реконструкции ряда пропускных пунктов по всей республике, завершение которых планируется до сентября текущего года.
"По данным председателя ГПС Мирбека Касымкулова, капитальное строительство объектов на пункте пропуска "Токмок-автодорожный" началось в сентябре 2016 года. 13 февраля 2017 года государственная комиссия одобрила ввод в эксплуатацию данных объектов, вместе с тем подрядчику были даны указания о необходимости благоустройства территории. В настоящее время все недочеты в работе устраняются. В ближайшее время объект, построенный согласно международным требованиям, будет полностью готов к полноценному функционированию. КПП "Токмок-автодорожный" будет предназначен только для легкового автотранспорта", – говорится в сообщении.
Министр ЧС Кубатбек Боронов проинформировал о проводимых берегоукрепительных работах вблизи КПП "Токмок-автодорожный".
"Глава правительства, осмотрев здания пункта пропуска "Токмок-автодорожный", напомнил, что при модернизации предусмотрено создание благоприятных условий организованного пересечения гражданами государственной границы, при этом одним из главных требований к данным пропускным пунктам является оперативность в их работе", – отметили в пресс-службе.

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