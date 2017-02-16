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Председатель горкенеша: менталитет общества мешает объективно отражать проблемы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/predse...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410460-ru.html

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16 февраля 2017, 14:58       Комментарии

Председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев считает, что менталитет общества мешает объективно отражать проблемы детского насилия. Об этом было сказано на круглом столе "Роль органов местного самоуправления в обеспечении безопасности детей".
"Статистические данные не соответствуют действительности. Это все менталитет, он также прячет другие проблемы. Нужно все это выявлять. Необходимо проводить мероприятия по устранению насилия не только в Бишкеке, а по всему Кыргызстану", – сказала председатель горкенеша.
Отметим, по итогам круглого стола будет принята резолюция.

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