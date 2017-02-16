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В Кеминском районе появилась собственная малая ГЭС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kemi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410459-ru.html

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16 февраля 2017, 15:04       Комментарии

16 февраля состоялась церемония открытия Тегирментинской малой гидроэлектростанции в селе Тегирменти Кеминского района Чуйской области, сообщает пресс-служба Российско-Кыргызского фонда развития.
Данная малая ГЭС является первой, профинансированной за счет средств Российско-Кыргызского вонда развития.
"В ноябре 2016 года ОсОО "Тегирментинские ГЭС" за счет собственных и кредитных средств, полученных от РКФР, завершила строительство и ввела в эксплуатацию малую ГЭС. Кредит выдан 18 января 2016 года на 5 лет под 12% годовых в сумме 144 млн сомов. Общая сметная стоимость проекта составила 215 млн сомов, вклад инициатора проекта – 71,6 млн сомов. Строительство малой ГЭС и ввод ее в эксплуатацию длился с января по ноябрь 2016 года, что составило 11 месяцев. Установлено оборудование с турбиной типа Pelton производства фирмы CINK Hydro (Чехия). Турбина такого типа эксплуатируется с высокой эффективностью даже при малых расходах воды. На период строительства было задействовано более 50 человек, создано 8 постоянных рабочих мест", – говорится в сообщении.
Малая ГЭС полностью автоматизирована, требуется только периодический контроль со стороны персонала. При таких условиях система контроля, включающая программируемую автоматическую машину, содержит всю информацию и контрольные уровни, обеспечивая безопасную эксплуатацию, высокую степень эффективности и надежности гидроэнергетических турбин. Система контроля содержит в себе интерфейс для дистанционной передачи информации с инструкциями и сигналами: уровень, ток, напряжение, активную мощность и холостую мощность.
"За декабрь 2016 года выработана и произведена поставка электроэнергии в общегосударственную сеть в количестве 446 640 кВтч, в январе 2017 года 476 460 кВтч. В 2017 году на основании заключенного контракта с ОАО "Северэлектро", компания планирует выработать и поставить электроэнергию в общегосударственную сеть в количестве 13 млн 500 тыс. кВтч. Данный проект представляет стратегическую важность, как новый импульс к развитию эффективного освоения гидроэнергетического потенциала КР", – отметили в пресс-службе.

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