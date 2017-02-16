Атамбаев встретился с Верховным представителем Евросоюза Федерикой Могерини

16 февраля 2017, 15:07 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев начал свою рабочий визит в Бельгию со встречи с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини.

В переговорах также принимают участие ряд представителей кыргызской делегации, встреча проходит за закрытыми дверями.

Атамбаев и госпожа Могерини в рамках двусторонней встречи должны обсудить актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом, а также перспективы развития взаимодействия.

1 of 3 Далее глава государства должен провести встречу с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Отметим, во время визита Атамбаева в ЕС ожидается подписание двух крупных финансовых соглашения. А именно, соглашения по программе верховенства права на сумму 30 млн евро, также второе финансовое соглашения по программе комплексного развития сельских регионов на сумму 72 млн евро. Отметим, средства выделяются в виде гранта.

Также, сегодня, 16 февраля ожидается встреча Атамбаева с королем Бельгии Филиппом. Встреча будет проходит в формате тет-а-тет.