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Атамбаев встретился с Верховным представителем Евросоюза Федерикой Могерини

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410458-ru.html

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16 февраля 2017, 15:07       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев начал свою рабочий визит в Бельгию со встречи с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини.
В переговорах также принимают участие ряд представителей кыргызской делегации, встреча проходит за закрытыми дверями.
Атамбаев и госпожа Могерини в рамках двусторонней встречи должны обсудить актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом, а также перспективы развития взаимодействия.
1 of 3 Далее глава государства должен провести встречу с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Отметим, во время визита Атамбаева в ЕС ожидается подписание двух крупных финансовых соглашения. А именно, соглашения по программе верховенства права на сумму 30 млн евро, также второе финансовое соглашения по программе комплексного развития сельских регионов на сумму 72 млн евро. Отметим, средства выделяются в виде гранта.
Также, сегодня, 16 февраля ожидается встреча Атамбаева с королем Бельгии Филиппом. Встреча будет проходит в формате тет-а-тет.

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